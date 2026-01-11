新聞分析》行動AI內閣 跑數據竟需半年

立院三讀通過停砍年金法案，行政院及考試院都說要提釋憲，但在釋憲完成之前，該法依舊是三讀生效法律，銓敘部卻以「調整退休公務人員退休所得替代率需耗時半年」為由，暫時照舊制發放年金；在AI科技發達的時代，要計算修法過後的所得替代率居然要耗時半年，不禁令人想問銓敘部活在哪一個世紀？還是刻意拖延時間，只想撐到釋憲？

立法院去年底三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，調整退休所得替代率並納入物價連動機制，行政機關本應即刻依法行政，結果銓敘部卻對外表示，因須重新審定推估需時半年，在此之前只能「暫依原規定發給退休金」，這種說法恐難讓退休公務員接受。

廣告 廣告

退休公務人員的年資、職等、給付基準，銓敘部資料庫都有，所得替代率只需調整電腦系統即可輕鬆計算，怎麼還需要逐案人工審查？而且還得耗時半年？賴清德總統與行政院長卓榮泰標榜行動AI內閣，賴總統更自稱「AI總統」，沒想到光是一個新制數據的改動，就得曠日廢時，行動內閣變成慢郎中，AI功能看不到，令人感覺到悲哀。

憲法法庭已經在5位大法官強勢主導下重啟，憲法訴訟窗口再開。銓敘部口中的作業期，其實是一種「策略性等待」，避開未依法執行的違法困境，更為了爭取憲法訴訟的時間，司馬昭之心，路人皆知。

若憲法法庭能做出暫時處分裁決，行政機關就能順勢「依法停辦」，甚至將來憲法法庭宣告修法違憲，停砍年金修法就會胎死腹中。執政黨或許認為自己計畫行得通，不過如此機關算盡，只會傷透軍公教的心，他們的尊嚴就這樣在算計中被踐踏。