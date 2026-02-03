【新聞切片】不符資格就是不能當立委！差一分不能上台大 白紙黑字那裡看不懂？

民眾黨不分區立委李貞秀國籍爭議延燒。李政龍攝



民眾黨不分區立委李貞秀的國籍問題，已經吵了大半年，2月3日宣誓就職後，李貞秀高喊唯一效忠中華民國，強調她回出生地申請放棄國籍，但不被受理，甚至嗆內政部「去放棄看看」，話裡有氣有委屈有不滿，但就是沒有想尊重我國法律。讚聲的藍白政治人物，可不可以回到法律和規則好好看一看。

把《國籍法》中關於公職人員國籍的規範再看一次：第20條規定，「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定。」

李貞秀的放棄中國籍爭議，拆兩部份來看，第一：就（到）職前辦理放棄外國國籍，針對這部分，李貞秀拿出機票、車票，要證明她多努力想要放棄國籍，但所謂的辦理，至少應該要有正式的申請文書，若只要喊喊就可以，這樣的「阿Ｑ精神勝利法」，站在總統府前喊我要選總統，是不是就算選過？

更奇怪的是，李貞秀連口頭說「要放棄中華人民共和國國籍」都不願（還是不敢），甚至膝反射地喊出「我只有中華人民共和國的國籍」，兩度提醒才趕快改口強調，「出生到現在只有中華民國護照」。這就是民眾黨最擅長的置換概念！絕大多數的國家，出生即擁有該國國籍，某種程度來說，這是「天賦人權」，指人在自然的狀態下，便已經享有的權利。

護照不是！護照要經過申請、審核，由國家發給國民的旅行證件，這跟國籍是完全不一樣的概念。民眾黨是蠢還是壞，硬是要把兩件事放在一起說？

再退一萬步來說，李貞秀拿出機票、車票，高喊人生只有中華民國護照，這句話本身就充滿矛盾，那當年嫁來台灣時，難道不用護照就可以來台？李貞秀是坐桶子來的，還是游過來的嗎？

第二，就算李貞秀真的拿出申請文件，有一年的時間可以完成程序，在這一年內李貞秀可以保有立委資格，但李貞秀已講明，放棄中國籍根本不可能！不論當初提名時未注意、不經意或是故意，這個議題總是吵鬧了大半年，民眾黨這些聰明的政治家，難道真不知道其中爭議，還是就是要惡意挑戰我國法律？

依照《國籍法》規定，公職不能有雙重國籍，不管是哪一國都一樣，過去立院也曾大動作清查立委的雙重國籍問題，這讓原本堅稱已被自動放棄美國籍的李慶安無所遁形，「法律終歸不是自己解釋認定就算了」，李慶安也從當紅炸子雞自此仕途全斷。

今天你拿不出證明、無法放棄或不想放棄，不管是什麼原因，在擔任公職的要件上，就是不符合資格，就是無法擔任公職，白紙黑字為什麼還有模糊空間？

講大白話，台大的分數，你達不到就念不到，差0.5分也不行；台積電工程師的學歷要求、專業背景，你沒有就無法進入；若你差一天才滿20歲，就是沒有投票資格；若你輸一票，就是無法當選，這個應該沒有任何含扣空間，因為每件事都有一定的規則。

無法投票，不代表你沒有其他國民的權益；進不了台積電當工程師，不代表你就失去工作權，不能找其他工作；念不到台大，也不代表你不能唸書，還有其他學校、科系或許更適合你。全勤獎就是要每天都上下學，沒有請假，管你是病假、事假、還是無故翹課，這是小學生都知道的道理，那李貞秀、民眾黨在吵什麼？

再說一次，擁有雙重國籍就是不符合資格就不能擔任立委，這沒任何灰色空間，管你美國籍、英國籍、印度籍還是中國籍。今天再聰明、再有能力，智商280，年齡未滿40歲，就是不能參選中華民國總統，遵守法令、符合規則有那麼難嗎？

