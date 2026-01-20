【新聞切片】台美貿易協定最大變數在立院 在野大聲罵賣台真敢提否決？

台美貿易協定簽署後將送立院審議。資料照片



台美關稅定案，端出15%不疊加成績單，政府單位一片叫好，傳產讚聲不斷，股票也開出紅盤。不過，除了最終簽訂的貿易協定文本外，台灣要面臨的最大變數，恐怕是現在僵持不下的朝野僵局。

不同於產業界的拍手稱慶，在野黨第一時間除了批評，還是批評。國民黨主席鄭麗文崩潰喊「國難當頭還在慶祝」，民眾黨前主席柯文哲批，把台灣賣給美國也是賣國，喊話賴清德不要當賣國賊，立法院在野黨團揚言要嚴審。

行政院長卓榮泰盼國會能夠在掌握正確資訊下，與政院雙方面合作，讓國家跨步向前。

依照《憲法》、《條約締結法》等法律規定及國會審議慣例，針對台美對等貿易協定，立院原則上採「包裹審查、整體表決」，立法院若真的做出修正或不通過，整個協議就須退回重新談判，形同否決。

在傳統產業近一年的等待，因為不確定性錯失的訂單造成的損失，有機會緩解的情況下，若在野黨仍執意為反對而反對，最終無法通過協定內容，關稅將回到協議達成前的32%基本稅率及疊加稅率，例如工具機/機械的21％～24％、汽車零組件25％、紡織與成衣28.7％、手工具/水五金22％～23％，這些苦苦支撐快一年的中小企業，看看會不會跳出來拼命。

台灣工具機重鎮在台中、彰化、桃園，螺絲製造主要在高雄、台南，更不要說半導體享232最惠國待遇，當這些產業因在野黨反對或否決貿易協定，導致要再次面臨關稅的不可確定性，台灣經濟、貿易、產業將會受到怎樣的震盪，恐不是這麼輕易可以承受。

遑論年底即將要面臨的九合一大選，這些傳產所在的縣市首長、縣市議員要不要選舉？2028年立委也要面臨的大選，現在喊得震天嘎響賣台賣國的在野諸公們，真的有那個心臟去面對選民怒火嗎？

也套句行政院秘書長張惇涵在記者會中直白易懂的話，媒體因為有新聞才出席記者會，對廠商來說，也一定是有商機、有市場才會去投資；台灣業者無論到哪國或國際投資，最終目的就是賺錢，有市場才有投資，投資是為賺錢，而不是只有砸錢。企業很現實也很聰明，賠錢的生意不會有人做，投資美國將是受益還是受害，這些企業最知道。

