新聞切片／害到TPASS才急！審總預算不能「挑進籃子才當菜」 在野黨是懶還是壞？

今年度總預算還未付委審查，創憲政先例，在野黨卻拋出民生預算先付委惹議。資料照片



今年度中央政府總預算史無前例，已跨年度了還沒有付委審查，雖依照《預算法》規定，既有預算不受影響，不過新興計畫中，包含TPASS補助、生育補助、育兒津貼不一樣，在野黨團原稱，TPASS是一般性補助款屬法定義務支出，不會有問題，遭打臉發現是試辦轉新興，預算卡關真的會斷炊，北北基桃四縣市緊急會商先編預算支應，國民黨團也趕緊推解套方案，要讓「民生新興計畫」先付委審查，挑著審、挑著過，在野黨把立法院當菜市場，監督權當兒戲，這場爛戲到底還要演多久？！

《憲法》明定，行政單位有預算的編列權，立法院則是審議權，國家政策所需預算怎麼編列在行政院，立法委員若有不滿意之處，大可行監督職權，怎麼刪、怎麼凍都可以，反正一年前的總預算審議，刪凍數超過編列數，也能草草通過，為什麼今年度預算卻連審都不給審？ 當外界質疑的聲音大了，發現真的有計劃推不動了，影響到自己執政的縣市了，才急著找方法解套，喊出針對新興計畫、新增項目有急迫性的預算，在野黨團可以先付委審查，或行政院提案由立法院同意動支。

確實，依照《預算法》第54條規定，「新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。但依第88條規定辦理或經立法院同意者，不在此限」。所謂的第88條指的就是「因經營環境發生重大變遷或正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理」。但相關法條是設置在第三章「預算之審議」，沒有審議哪來後續的動作？

這一屆國會最為外界詬病之處，就在於沒有憲政分際，未依議事規則、議事程序來進行，藍白只要講好，手一舉、表決器一按，所有的預算、法條就照著他們要的方向走。

更過份的是，立院藍白黨團硬是提出法律案加軍警消薪水與福利，未經政院同意有財源，硬坳政府不依法編列，侵犯行政權。另一方面卻放棄預算審查權，反正既有預算可以執行，新興計畫點點兵，把想通過的勾選後就可以動支，這樣今年度的新興計畫，明年就變成既有計畫，都不用審就可用，監督權丟一邊，還好意思說是在野撐起國家。

雖然國民黨團所提出「先付委解套方案」，目前仍處於未正式提出的「坊間流傳版本」狀態，不論是因為藍白黨團還沒有討論好，或是提案文字有爭議，或發現此舉不可行，盼都聽外界一勸回頭是岸，讓一切回歸制度，該審就審、該刪就刪、該過就過。

否則，無視法律、無視制度，所有程序藍白講好就可以，總預算的審查可以挑、法案的審議隨便過，立法院到底是在監督還是搞破壞，這些在野黨立委到底是懶還是壞？讓人看不清。

