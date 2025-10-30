新聞切片／川習會前夕力挺林岱樺 外長林佳龍這是什麼神操作？

外交部長林佳龍發文力挺立委林岱樺，引爆爭議。資料照片



外交部長林佳龍透過社群媒體發布力挺民進黨立委林岱樺選高雄市長的文章，不但在網路炸開了花，網友灌爆發言串直喊不要鬧，頻酸票太多；民進黨內更是不解、疑惑與憤怒，這個台灣正值豬瘟內憂、關稅外患的時刻，林佳龍到底為什麼要在這時候大發選舉文，力挺林岱樺，這是怎樣神奇的政治判斷？

林岱樺因涉詐1400萬元助理費遭起訴，相關案情還在釐清中，林岱樺數次喊冤、強調清白。依照無罪推定原則，司法案件在定讞前，在訴訟中應被視為無罪，林佳龍願意相信並捍衛林岱樺清白，這是他的個人選擇與自由；正國會可以發聲明聲援、林佳龍在下班時間可以跟林岱樺同台，謹慎遵守黨政界線的分際，若是如此做，相信外界不會有這樣大的反彈。

也有熟悉林佳龍的人士舉已故行政院前院長張俊雄例子緩頰，日前追思會上，張志弘回憶一段過往，當年蔡英文、蘇貞昌之爭，蔡英文特地南下尋求張俊雄支持，遭張婉拒，當時張志弘詢問父親直指蔡英文贏面大，為何不順勢力挺，張俊雄回「我知道，但不能讓蘇貞昌孤單」，一語道盡老派政治人的溫情。

據指出，林佳龍不只一次在派系會議中提到，不要讓林岱樺感覺被遺棄，「萬一最後需要整合，還留有對話的窗口」，黨內解讀，這是在降解林岱樺脫黨參選的正當性，除了有緩衝還能避免「被打壓」的受害者形象發酵。若從這樣的思維，不論是以派系掌門人身份，還是同黨同志，林佳龍當然給予了溫暖。

但溫情歸溫情，份際是另回事。今天是眾所矚目的川習會，是否提及台灣及如何提到台灣，全球都在關注，身為外交部長的林佳龍，卻選昨晚在他的社群平台發言挺林岱樺，將政務丟一邊大搞選舉，且是以派系角色大搞黨內初選，讓人無法理解，林佳龍是否定位錯亂？忘記了自己身外交部長的角色？

民進黨在大罷免失利、丹娜絲風災救災出包後的斷崖式民調下滑，好不容易因為「東徐（徐榛蔚）西盧（盧秀燕）」爭議，執政黨在花蓮堰塞湖救災後續、非洲豬瘟防堵議題上攻下一城，民調逐漸回升，網路上甚至都出現「台中人開始懷念林佳龍」的聲音。

不過，林佳龍的力挺林岱樺「不貪不取」一文，不但造成黨內炸鍋，不少支持者也表達反對聲音，林佳龍這次逆風力挺，可能把自己好不容易上升的好感值，又打回原點。

民進黨自2022年起，因黨內初選激烈，為避免黨內大咖表態，造成進一步撕裂，禁初選參選人刊登正副總統、行政院長及選對會成員的合照，這個做法延續到2024立委初選，以及現在的2026九合一選戰。若依規定來看，除行政院長外，並無規範其他內閣成員，林佳龍的發文沒有牴觸。

可是，政治不是只有死的規範要遵守，更多是外界觀感與自我要求，出身野百合學運世代的林佳龍，投身政壇也有二十餘年，志在角逐大位、為國家貢獻，選在這樣的時機點，硬是要發文，即使網路一面倒的批評，林佳龍仍逆風再喊「支持捍衛權利、給予法庭外的說明空間」，到底在想什麼？

退一萬步來說，若要談政治，林佳龍日前才被爆與國安會祕書長吳釗燮「失和」檯面化，連駐台使節都在問發生什麼事，對林、對吳都非正向。議題操作的痕跡還在，林佳龍自己又搬顆石頭砸腳，是準備相罵本給對方批評嗎？

以一句黨內人士評論作結「林佳龍還鎖在派系辦公室看世界」。這個時機點適不適合？應不應該有政治性的、派系的發言，對大位仍具企圖心的林佳龍及其幕僚都應有更深層的考量與預判，很可惜的是，並沒有。

