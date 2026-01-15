新聞切片／府城哪些年的派系恩怨情仇待整合 400年第一女市長有望？

民進黨2026台南市長初選結果出爐，陳亭妃確定出線。資料照片



民進黨台南市長初選今（1/15）公布結果，確定由立委陳亭妃出線！林俊憲第一時間自承努力不夠，會全力支持陳亭妃，團結勝出；陳亭妃也致電林俊憲，相約黨團大會當面請益，攜手讓台南更好。不過，仍遭在野黨揶揄，對手謝龍介說，「要看賴清德拉起陳亭妃的手是什麼笑容」。兵刃相向的初選過後是否能順利整合、長年積累的恩怨怎麼化解，民進黨在台南有不能輸的壓力，相信一定有智慧解決。

賴清德與陳亭妃的長年恩怨，要從台南市前市長許添財時期說起，當年已是政壇新星的賴清德具接班態勢，有意將棒許添財參選台南市長，後因台南縣市合併，許添財也跳下角逐，爭取提名過程中競爭激烈，讓本就有瑜亮情結的許、賴兩人裂痕更深。

最後在世代交替的浪潮下，許添財不敵落敗，滿腹委屈的遲未表達支持賴清德，後更一度表態參選，衝擊民進黨台南佈局。許最終雖未登記參選，但雙方心結已結。時任台南副議長的郭信良為許講話，更提醒賴清德要謙卑請益，埋下彼此不滿情緒。

而許添財累積的人脈資源，被郭信良、陳亭妃接收，兩人在台南逐步與賴清德有了分庭抗禮的實力。賴清德第一任市長的台南正副議長選舉，在性別、區域與派系實力考量下，推出賴美惠、郭信良「賴郭配」組合，結果相當順利。不料，2014年時，同樣的組合卻因議員跑票，讓賴惠員丟了議長寶座，賴清德更中斷掌控議會的樞紐。

當年賴清德、郭信良與陳亭妃都在正副議長決策小組，最後操盤結果開花，賴清德面子、裡子盡失。最後由國民黨的李全教拿下議長，賴清德還創下長達246天不進議會的紀錄，也因此遭監察院彈劾，這就是後話了。

跑票事件加深了黨內派系之間的嫌隙和猜疑，新潮流與非新潮流的鴻溝日益加深。新系認為，跑票的議員和郭信良、陳亭妃交好，甚至質疑郭信良與李全教結盟，暗助李拿下議長；郭、陳則是喊冤，兩陣營各自放話，仇怨愈結愈深。 2018年的台南市長初選，黃偉哲在新系支持下勝出，但競爭激烈到當時蔡英文總統都出面調停，最後黃偉哲公開道歉，陳亭妃也多次賣力站台輔選，黃偉哲順利當選台南市長。

隨後的正副議長選舉，正式點燃派系戰火。新潮流推出邱莉莉、郭清華，擠掉原本的郭信良，更為避免夜長夢多，加速召開黨團大會進行假投票，郭信良在會中發飆，並與7名議員拂袖而去，郭信良後來退出民進黨，當時陳亭妃的妹妹、市議員陳怡珍也宣布退黨。

當年的正副議長選舉，郭信良獲得國民黨16票及無黨8票奧援，加上他自己和3名出走民進黨議員的相挺下，扳回1城，民進黨不但痛失正副議長，府城議會局面也遭到扭轉。台南市議長寶座，直到2022年才重回民進黨手中。 雖然陳怡珍等人宣布退黨，但最後民進黨僅做出停權一年半的決議，但撕裂的情感已難修補。

2022年，台南在大選前陸續爆發學甲88槍擊案，加上原有的爐碴、光電等弊案及議長賄選案，府城一度籠罩在黑金陰影下，陳亭妃多次重砲抨擊，槓上黨中央，外界解讀劍指市長選舉。

賴清德擔任黨主席後，陳亭妃積極爭取進入中常會，不惜與待了十多年的正國會分道揚鑣，遭派系除名，但仍憑一己之力當選中常委，打壞新潮流在中常會佈局。陳亭妃在中常會中發言及與賴清德互動也成為外界關注焦點，台南市開始進入選階段，賴清德甚至曾在會中點名陳「不要把自己打造成受害者，對黨不公平」。

而台南市議會過去跑票爭議再度被搬上檯面，林俊憲、陳亭妃雙方交火，外界解讀是延續賴、陳恩怨。最終民調結果出爐，陳亭妃以2.6個百分點勝出，林俊憲第一時間喊會全力支持陳亭妃，陳亭妃也立刻致電林俊憲，約好明天黨團大會中請益。

但雙方陣營長年的恩怨積累，以及初選時的拿刀相向，需要時間整合撫平。民進黨內的傳統，初選時刀刀見骨、初選後團結一致向外，尤其台南是賴清德本命區、民進黨票倉，外界都在看，年底的台南市長選舉，是否能在雙方一泯恩仇下，民進黨依舊可以延續府城執政。

