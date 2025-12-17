新聞切片／挺過罷免、從貪污罪脫身 歸來的高虹安會是民眾黨內升起的月亮？

高虹安。翻攝高虹安臉書



新竹市長高虹安助理費案官司大逆轉，作為藍白合成功的示範區，藍白第一時間都喊話藍白合，高虹安貪污無罪已取得選舉連任的正當性，若再挺過誣告案陰霾，浴火重生、歷劫歸來的高虹安恐勢不可擋，在民眾黨兩顆太陽中，這一顆再升起的月亮，在黨內實力與話語權恐不容小覷。

高虹安2022年以9.8萬票，甩開對手民進黨沈慧虹、國民黨林耕仁。今年7月的大罷免，高更以12.4萬張不同意票大勝8.2萬張同意票，成功囊括藍白支持。

反罷結果如打了一劑強心針，高虹安在新竹確實有其個人魅力，現在貪汙案大逆轉無罪，又挺過罷免的無敵星星加持，高宏強勢回歸新竹市政府指日可待，高虹安在新竹已難以撼動。

被柯文哲視為民眾黨未來政治之星的黃國昌、黃珊珊、高虹安，三位中原本最受柯文哲信賴的黃珊珊因「政治獻金案」，逐漸淡出黨務運作，二年條款在即，黨內普遍預料黃珊珊卸任立委後，不會再有其他政治想望。 而黃國昌雖然是現任黨主席，但明年1月底一樣要面對兩年條款，若沒有任何2026空間，聲量勢必銳減，加上可能要面對的官司，可預期的分身乏術。

回到政治上，資源才是真正的實力，明年二月接任的民眾黨立委多數是素人，沒有特別的政治背景，高虹安將會是民眾黨內最高的民選政治人物，不但有地方的行政資源，又是藍白合示範區最佳代表。從未掩飾過企圖心的高虹安也許有機會再上層樓。

畢竟，民眾黨的小草們需要追逐陽光，當兩顆太陽各有烏雲遮蔽時，升起的月亮，或許有機會成為下一個小草追逐的焦點，民眾黨內的權力競逐，恐怕將迎來新的變局。

