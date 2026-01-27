【新聞切片】籲藍白好好審查軍購 這世界沒有什麼免費！沒有什麼不用付代價！

藍白聯手，第十度封殺國防特別條例列議程。資料照片



今天台灣政壇有兩件大事，一件是攸關1.25兆的國防特別條例（含軍購）第10度遭藍白封殺在程序委員會，雖然議事日程草案送到院會決定，週五還有機會將草案付委審查，但藍白醜話說前頭，目前看來仍不容樂觀。國防部憂心，軍購案若拖延太久，恐胎死腹中。

另一件，則是韓國遭美國重拳，因韓國國會遲未通過與美國達成的關稅協議，因此川普宣布關稅調高至25%，此舉無異是給他國警告「不要拖太久」；在這之後，立法院長韓國瑜已發出協商的開會通知，民眾黨團臨時再新增邀請行政院長卓榮泰舊關稅談判進程、影響評估等專案報告，白營動作頗耐人尋味。

這兩件事看似無關，但一樣都是美方，一樣都在藍白算盤下，千絲萬縷相互牽引著。不論是軍購、關稅，來自美方的壓力必不少，毫無進展跟進展緩慢，給美方的訊息恐怕是截然不同的感受。

縱使在野黨高舉不能空白授權、要嚴格監督的大旗，但若連被監督、被討論的資格或機會都不給，要怎麼說服美國，台灣有自我防衛決心，有要提高國防的誠意。仍是那句老話，哪裡不滿意、哪裡浮編濫造，都可以在委員會審查裡，好好拿出來鞭一鞭，而不是現在信口開河，說著似是而非的論調，欺騙民眾或是自我欺騙。

明天的朝野協商，新增邀請行政院來就關稅報告案，不論在野黨是否忌憚美國緊接而來的動作，至少在關稅議題上願意往前進一步。那就希望週五的院會裡，在野黨讓一切回歸正常程序，就好好審查國防特別條例吧，記住！這世界沒有什麼是免費的！也沒有什麼是不用付出代價的！

