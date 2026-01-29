【新聞切片】「萬年總召」柯建銘曾三度被挑戰 這次是否還能順利挺過？

民進黨總召柯建銘出席趙少康新書發表會。李政龍攝



民進黨立委蔡其昌宣佈登記參選民進黨團總召，現任總召柯建銘也表態會爭取連任，將上演總召保衛戰！「萬年總召」柯建銘老驥伏櫪，是否能跟過去二十多年來，三次遭受挑戰時般順利挺過，將是最大考驗。

柯建銘從國會全面改選時開始擔任立委，陳水扁當選總統後，柯建銘自第五屆（2002年）就授命擔任黨團總召，開啟了「萬年總召」的時代，不過，柯建銘的總召路，也並非一路平順，2005年趙永清擔任總召一年，柯建銘則轉任政策會執行長，但趙永清任期結束後，依舊由柯建銘擔任總召一職。

直到2008年政黨輪替又面臨選制改變，民進黨在立法院第七屆席次驟減剩下27席，2009年時，當年的「公媽派」蔡同榮、王幸男積極爭取，雙方相持不下，最終經協調，由蔡同榮、柯建銘各擔任一會期總召，蔡同榮任總召期間，柯建銘則任政策會執行長，不過，當時朝野協商仍須柯建銘坐鎮協調。

隔年總召選舉，柯建銘輕鬆打敗蔡同榮，回鍋總召。 當時在柯建銘帶領下的黨團，透過對議事規則的熟稔運作，民進黨雖然是少數在野黨，卻可在議事攻防中屢創戰果。第八屆立委時，「公媽派」也曾聯合謝系，推出總召許添財競逐總召，最後經過時任黨主席蔡英文溝通協調，民進黨推出許添財搭配葉宜津的「許葉配」角逐國會正副龍頭，柯建銘續任總召。

自此之後，柯建銘在黨團內部幾乎沒有挑戰者，蔡英文擔任總統後，民進黨首次在國會過半，完全執政下，柯總召的地位更難撼動，即使蔡英文第一任時期，不是沒有起心動念要讓黨團改組，但最終仍須柯建銘運籌帷幄，「柯總召」幾乎可以代表民進黨團。

不過，2024年民進黨雖然贏得總統大選，首次延續執政，但國會卻錯失過半，也沒有拿下多數席次，柯建銘的議事手腕，在藍白聯手「不講武德」下屢次吃鱉，黨團內部開始傳出雜音，2025年經歷風起雲湧的「大罷免」運動，最後以大失敗告終，柯建銘遭萬夫所指，黨內甚至發動連署逼宮，但因手段太過粗暴，無人願意真的撕破臉，柯建銘順利挺過風暴。

今年二月民進黨團要面對新會期黨團幹部改選，層峰屬意的總召人選、曾任副院長的蔡其昌，在總統賴清德親自勸進下，登記參選，背後有新系支持、英系奧援下，蔡其昌出線機率不低，柯建銘將面臨總召路上最大挑戰。

不過，依照慣例，黨內將先行協調，協調不成才會進行投票，派系所向相左右結果。蔡其昌現仍以「尊柯」為前提，盼柯建銘以前輩的身份，以「培養黨鞭」來看待。因此，蔡其昌發文中強調，「這個決定，不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能讓我們更團結、更有共識。」柯建銘則是意味深長說，不要急，照程序走。

民進黨團總召之爭，是否會和平落幕，就看黨內在團結前提下，如何協調，也端看高層有無智慧，讓黨團能更加有戰力，並在無解對峙的僵局中，打開新思維。

