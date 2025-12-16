新聞切片／高虹安重回新竹市府還有3個Bug！內政部、最高法院及誣告案

高虹安班師回朝新竹市政府，還存在不確定因素。資料照。李政龍攝



新竹市長高虹安涉詐領助理費被訴，一審依貪污罪重判7年4月，二審只花4小時「光速審理」就判貪污無罪，僅依偽造文書罪判6月，她將向內政部申請復職。法界人士分析，這趟班師回朝之路仍有3個Bug，依《地方制度法》規定，內政部只是「得」准復職，並非一定准；倘若檢方上訴說服最高法院撤銷發回本案，屆時高虹安將回復一審有罪狀態，將再遭停職；且她另涉誣告案被判刑，如果三審有罪定讞又不得易服勞務，她可能直接被解職。

台北地檢署認定，高虹安在2020年擔任民眾黨不分區立委任內，要求帳房、前行政主任「小兔」黃惠玟及前辦公室主任陳奐宇、法務主任陳昱愷及「水母」公關主任王郁文等4助理配合浮報薪資及加班費，差額回捐至「零用金」成為其私人小金庫使用，共浮報助理費及加班費46萬30元。

全案僅高虹安、水母不認罪，其他3名助理全認罪，一審認定高虹安詐領11萬餘元重判7年4月，小兔、陳奐宇和水母則分獲緩刑、陳昱愷無罪。二審今天改依使公務員登載不實罪輕判高虹安6月，3助理仍緩刑，陳昱愷維持無罪。

高虹安一審被判貪污罪時，內政部依《地制法》第78條第一項第一款規定予以停職。高虹安今天洗脫貪污罪嫌，依照《地制法》第78條第二項規定，任期屆滿前，（內政部）得准其先行復職。

高虹安重返新竹市府之路，和司法案件息息相關。資料照。新竹市政府提供

法界人士點出眉角，強調「得」的意思是「可以准也可以不准」，內政部仍有審核權限，成為第一個Bug。不過，《地制法》也有附帶有利規定，就是即便高虹安處於停職狀態，仍可依法參選，如果再度當選原公職並就職，就不會被該項規定影響。

而第二個Bug則會發生在最高法院，目前高檢署已研議是否對貪污案提上訴，如果最高法院採認檢方見解，撤銷二審判決將之發回高院更審，屆時高虹安將恢復一審貪污有罪狀態，會再度面對內政部的停職壓力。

但高虹安的隱憂恐怕還不只於此，她另涉及誣告旅美學者陳時奮，一審判10月有期徒刑，二審改判6月，全案上訴最高法院審理中，全案的動態成為第三個Bug，而且立即會對高虹安產生深遠影響。

法界人士指出，根據《地制法》第79條規定，縣市長的部分，若受有期徒刑以上刑的「判決確定」，且未受緩刑宣告、不得執行易科罰金或不得易服社會勞動者，將面臨內政部的解職令。

法界市人士解釋，誣告案依法屬於「不得易科罰金」之罪，也就是說，如果三審判處有期徒刑定讞，未來將由執行科檢察官審酌，是否准許她以易服社會勞動取代入監，倘若執行科檢察官否決，高虹安雖然還可以尋求司法救濟，但馬上就會面臨解職命運。

因此，高虹安雖然今天拚到貪污無罪，但能否重返新竹市政府執政，仍有三個Bug必須克服，而目前高虹安涉及的案件狀態頗為浮動，內政部在裁量後，是否會直接准她復職，仍存在不確定因素。

