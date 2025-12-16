新聞切片／高虹安重回新竹市府還有3個Bug！內政部、最高法院及誣告案
新竹市長高虹安涉詐領助理費被訴，一審依貪污罪重判7年4月，二審只花4小時「光速審理」就判貪污無罪，僅依偽造文書罪判6月，她將向內政部申請復職。法界人士分析，這趟班師回朝之路仍有3個Bug，依《地方制度法》規定，內政部只是「得」准復職，並非一定准；倘若檢方上訴說服最高法院撤銷發回本案，屆時高虹安將回復一審有罪狀態，將再遭停職；且她另涉誣告案被判刑，如果三審有罪定讞又不得易服勞務，她可能直接被解職。
台北地檢署認定，高虹安在2020年擔任民眾黨不分區立委任內，要求帳房、前行政主任「小兔」黃惠玟及前辦公室主任陳奐宇、法務主任陳昱愷及「水母」公關主任王郁文等4助理配合浮報薪資及加班費，差額回捐至「零用金」成為其私人小金庫使用，共浮報助理費及加班費46萬30元。
全案僅高虹安、水母不認罪，其他3名助理全認罪，一審認定高虹安詐領11萬餘元重判7年4月，小兔、陳奐宇和水母則分獲緩刑、陳昱愷無罪。二審今天改依使公務員登載不實罪輕判高虹安6月，3助理仍緩刑，陳昱愷維持無罪。
高虹安一審被判貪污罪時，內政部依《地制法》第78條第一項第一款規定予以停職。高虹安今天洗脫貪污罪嫌，依照《地制法》第78條第二項規定，任期屆滿前，（內政部）得准其先行復職。
法界人士點出眉角，強調「得」的意思是「可以准也可以不准」，內政部仍有審核權限，成為第一個Bug。不過，《地制法》也有附帶有利規定，就是即便高虹安處於停職狀態，仍可依法參選，如果再度當選原公職並就職，就不會被該項規定影響。
而第二個Bug則會發生在最高法院，目前高檢署已研議是否對貪污案提上訴，如果最高法院採認檢方見解，撤銷二審判決將之發回高院更審，屆時高虹安將恢復一審貪污有罪狀態，會再度面對內政部的停職壓力。
但高虹安的隱憂恐怕還不只於此，她另涉及誣告旅美學者陳時奮，一審判10月有期徒刑，二審改判6月，全案上訴最高法院審理中，全案的動態成為第三個Bug，而且立即會對高虹安產生深遠影響。
法界人士指出，根據《地制法》第79條規定，縣市長的部分，若受有期徒刑以上刑的「判決確定」，且未受緩刑宣告、不得執行易科罰金或不得易服社會勞動者，將面臨內政部的解職令。
法界市人士解釋，誣告案依法屬於「不得易科罰金」之罪，也就是說，如果三審判處有期徒刑定讞，未來將由執行科檢察官審酌，是否准許她以易服社會勞動取代入監，倘若執行科檢察官否決，高虹安雖然還可以尋求司法救濟，但馬上就會面臨解職命運。
因此，高虹安雖然今天拚到貪污無罪，但能否重返新竹市政府執政，仍有三個Bug必須克服，而目前高虹安涉及的案件狀態頗為浮動，內政部在裁量後，是否會直接准她復職，仍存在不確定因素。
高虹安為何不涉貪僅「偽造文書」？ 高院關鍵理由：立院函覆屬「立委補助費」
大逆轉！高虹安涉貪脫身了 一審重判7年4月 二審改依偽造文書輕判6月
高虹安二審貪污無罪！將拿回新竹市長 高院「光速審案」過程曝光
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。
都涉詐助理費！高虹安無罪、自己蹲苦牢 童仲彥：關就關了沒事
前台北市議員童仲彥，因詐領助理費遭判刑3年10個月，於2023年獲准假釋出獄後、2025年假釋期滿。而新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月，二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。看到高虹安的判決，童仲彥表示恭喜，並強調「阿童關就關了，沒事！」
高虹安貪污無罪何時復職？他提2點狠酸內政部：停職1年5個月的薪水應即刻補發
停職中的新竹市長高虹安因涉詐領國會助理費案，一審被重判7年4月、褫奪公權4年，案經上訴，台灣高等法院審理後，今（15）日宣判，撤銷貪污罪，高虹安被依使公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金，案件發展大逆轉。對此，粉專「黑色之聲」發文表示，內政部要不要即刻宣布高虹安復職，而這1年5個月的薪水是不是該即刻補發。檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2......
快訊／高虹安貪污無罪恐再翻！高檢署表態：研議上訴
新竹市長高虹安涉詐領助理費案，二審出現重大逆轉。台灣高等法院今（16）日改判高虹安僅構成公務員登載不實罪，判刑6個月、...
高虹安貪污重罪二審遭撤銷！民眾黨回應了
新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，一審以《貪污治罪條例》的「利用職務機會詐取財物罪」判刑7年4個月，今（16）日二審改用《刑法》的「使公務員登載不實罪」判刑6個月，可易...
高虹安涉詐助理費二審今宣判！她曝若「這樣判」：民眾黨新竹政治死刑
停職中的新竹市長高虹安被控2020年擔任立委時涉浮報助理酬金、加班費詐領公款，台北地院依《貪汙治罪條例》判刑7年4月、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得；全案上訴二審後，日前辯論終結，今（16）日上午10點高院將進行宣判。政治評論員吳靜怡說，如果二審宣判維持貪污認定，這就不只是高虹安個人的悲劇，也是民眾黨在新竹的「政治死刑」！
京華城案一審今開辯！檢方先攻 庭訊全程錄影、柯文哲等9被告到庭
台北地院今（15）日起審理前台北市長柯文哲等人涉入的京華城等案件，正式進入言詞辯論階段，預計為期8個工作天。今傳喚前台北...
京華城今辯論戰！ 柯文哲第一棒上陣言詞辯論
京華城案進入辯論戰階段，今（15）日展開連續8個工作天的言詞辯論，辯論順序則依照類別分為行收賄組、圖利組及政治獻金組，民眾黨前主席柯文哲將作為第一棒上陣，律師主張陳述及量刑辯論，應該要列入公播範疇，但法官並未核准。而此案雖是法庭公開播送首例，法庭內會架設攝影機全程錄影，但是在宣判後5日內PO在台北地院網站。
