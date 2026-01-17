新聞台爆發共諜案！中天新聞主播林宸佑涉國安法裁定收押禁見

洪榮宏日前傳出與結婚8年多的第3任妻子張瀞云婚變，他1月5日練團時鬆口2人分居3個月，不過是因為80歲岳母去年10月跌倒導致肩部粉碎性骨折，老婆才回老家照顧媽媽，張瀞云今（1╱17）也在臉書透露媽媽「覺得自己活著好像沒有用了，於是做了一個令我們全家都措手不及的行為」，喊話媽媽：「妳不是負擔，妳是被愛著的人。」而今洪榮宏在高雄流行音樂中心舉辦「舊情綿綿」演唱會，岳母也預錄影片為他加油，他邀現場歌迷一同為正在養病的岳母禱告，祝福她早日康復。

