「新聞女王」暖男…林正峰進軍內地短劇 將合作「北電校花」

林正峰(左)參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇。（取材自Instagram）

31歲的港星林正峰入行8年以來參演過不少劇集，包括在「新聞女王」中飾演暖男「王偉」一角人氣急升，更成功開啟內地市場。近日，林正峰傳出參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇，還與北京電影學院校花李坤怡合作。

林正峰曾自爆入行後要打5份工幫助家計，平時生活亦十分節儉，他曾為節省成本，特地從香港到深圳拔牙。但近期他工作不斷，不但進軍電影界在「保鑣」擔綱男主角，更參演內地短劇巨頭「紅果」的新劇。

近日，林正峰在社交平台分享拍攝花絮，並寫道，「第一次拍紅果的劇，成就解鎖～每天起身到睡覺都在背台詞，實在太太太太多普通話台詞，每天都在崩潰邊緣徘徊哈哈哈哈。紅果的爆款女主果然不同～～謝謝carry！」

據知，林正峰與李坤怡分別飾演男女主角，林正峰以西裝眼鏡造型上陣，形象斯文，而女主角李坤怡現年21歲，她曾參演「寒舟吻過星辰」、「若星不渡雪」、「蓋世神醫在都市」等爆款短劇，聲勢看漲。

