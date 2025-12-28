新聞專訪直擊國防第一線 賴清德：台灣絕不投降 和平一定要靠實力

賴清德於兵工廠接受資深媒體人鄭弘儀專訪，暢談未來國防規劃、兩岸關係與國內政局。 圖:總統府提供

[Newtalk新聞] 總統賴清德接受三立新聞節目《話時代人物》專訪，節目於28日晚間首播。面對外界關切，若台灣遭受軍事侵略，是否任何有關戰敗或投降的訊息都是假的，賴清德明確表態：「對，我們絕對不會投降。」他強調，唯有具備背水一戰的決心，才能阻止中國的輕舉妄動。

賴清德表示，自己身為總統兼三軍統帥，最大的使命就是維護國家安全與區域和平穩定，「不讓戰爭發生」。但他也直言，和平固然無價、戰爭沒有贏家，然而和平一定要靠實力才能獲得，不可能靠一紙協議，也不可能寄望侵略者的善意。即便在野黨主張和談，也必須以實力作為後盾，否則歷史已一再證明，最終只會淪為投降。

廣告 廣告

此次專訪中，賴清德罕見將錄影地點選在國防部軍備局生產製造中心第209廠，這裡不僅是國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」誕生地。賴清德在專訪前也於臉書發文指出，希望透過鏡頭，讓國人親眼看見國防預算背後代表的，不只是帳面上的數字，而是真實守護國家安全的戰力。

賴清德親自向觀眾介紹209廠的角色與任務，指出這裡是我國輪型裝甲車的主要生產基地，包括雲豹八輪甲車，以及搭載40公厘榴彈機槍、30公厘機砲的各型裝步戰鬥車與指揮車，皆在此完成製造與整合。他強調，選擇在兵工廠接受專訪，就是希望讓全民理解，國防預算的每一分投入，最終都轉化為國軍手中實實在在的裝備。

賴清德直言，身為三軍統帥，他有責任確保國軍擁有「量夠、質精」的武器裝備，否則若無法提供足夠且精良的裝備，卻要求官兵站在第一線承擔風險，「那是對不起國軍的」。

談及整體國防政策方向，賴清德指出，台灣必須同時推動「國防自主」與「對外採購」，雙軌並進才能打造堅韌的防衛體系。他回顧指出，過去一段時間國防預算曾一度下滑，直到前總統蔡英文上任後，才逐步提高國防支出，並大力推動國防自主研發。如今台灣已具備自行研發、設計、製造、維修與升級武器系統的能力，面對外來威脅，能更即時、有效地回應。

節目中，209廠也由現役軍官向鏡頭完整介紹國造八輪甲車的技術細節，從遙控槍塔、觀瞄與熱像系統，到底盤、輪胎與外掛裝甲，均由國內廠商與研究機構分工合作完成，展現高度整合的國防產業能量。賴清德指出，這不只是軍事實力的展現，更代表台灣產業有能力融入國際國防供應鏈。

面對中國持續加大軍事與非軍事壓力，賴清德直言，中國對台威脅早已不只停留在軍事層面，還包括法律戰、認知戰、滲透統戰與經濟吸納等多重手段，「戰爭其實已經在進行」。台灣唯一的選擇，就是不斷提高防衛門檻，讓對方付出無法承受的代價。

賴清德重申，「投資國防，就是投資和平」，唯有具備自我防衛的實力，台灣才能真正維持台海的和平穩定，也才能在國際社會中站得住腳。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

中央總預算仍卡立院 賴清德、卓榮泰籲儘速審議

賴清德批擁抱習近平 鄭麗文回酸：蔡英文8年沒事、你第2年就被彈劾

總統賴清德在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受新聞專訪，實地向國人展示國防自主研發成果。 圖:總統府提供

賴清德與節目主持人鄭弘儀於兵工廠內對談，說明「投資國防就是投資和平」的政策理念。 圖:總統府提供

圖:總統府提供