新聞局全力支持本土漫畫補助

由台中市政府新聞局主辦的「115年台中市原創漫畫創作補助」徵件作業，已進入最後衝刺階段。新聞局表示，自109起每年持續編列專款補助經費150萬元，每案最高可獲25萬元補助，今年徵件申請將於1/21截止，歡迎全台創作者把握最後黃金時間踴躍申請，讓台中成為本土漫畫家的創作後盾，將原創構想轉化為一頁頁的精彩篇章，孕育出更多的台漫生力軍。（見圖）

新聞局長欒治誼表示，台中漫畫補助作品篇幅及形式不設限，希望在創作初期提供實質支撐。過去曾獲補助的漫畫家在金漫獎展露頭角，顯示這份資源能為創作者累積前行的能量。徵件倒數階段，歡迎創作者把握機會投件，讓台中的資源成為創作作品初期起飛的動力。

新聞局強調，只要作品尚未完整公開或出版，且內容須融入台中元素，無論是長篇、短篇或數位條漫，皆歡迎投件。鼓勵創作者發揮想像力，將對台中的生活觀察化作故事設定，透過畫筆展現這座城市的多樣面貌。

除了實質補助資金，獲補助作品未來將規劃於台中國際動漫博覽會實體展出，讓創作者的創意及故事獲得更多漫迷的關注。