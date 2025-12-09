新聞幕後／三道密令炸鍋 鄭麗文急滅火：不會強渡關山

國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化修法草案，除了國會助理炸鍋，藍營內部也在這幾天引發茶壺內風暴，年輕改革派藍營立委一面倒反對修法，但立院黨團高層仍未死心，定調繼續討論。據了解，國民黨主席鄭麗文近日急出手滅火，定調「開放討論」，不可強渡關山。

國民黨發言人牛煦庭昨表示，黨中央轉達各地方的想法和黨團溝通，並尊重黨團決定；針對這些法案，都需要經過完整討論的程序，也都保有修正的空間，請大家不要過度焦慮。

國民黨醞釀助理費除罪化法案已久，據了解，陳玉珍提案只是「人頭」，原本提的版本是參考立法院法制局建議，助理費採德國模式「統籌運用」，不過經研議後，發現仍然無法搶救捲入助理費案的立委，因此又加入了「免檢據核銷」等文字，不少藍營立委看新聞才知道，嚇了一大跳。

據指出，國民黨秘書長李乾龍日前在與黨團立委餐敘時，下達三道密令，期盼通過下列修法：一是攸關助理費除罪化的「立法院組織法」與「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案；二可讓屏東縣議長周典論違法連署案獲減刑的「正副總統選罷法」修正草案；三是修「黨產條例」，替黨產問題解套。

據了解，鄭麗文在李乾龍下三道軍令前，對修法內容都做過了解，雖不完全認同，卻也尊重黨團自主。不過近期國會助理圈炸鍋，社會輿論也排山倒海而來，鄭麗文緊急約談數名藍營立委了解狀況，定調「不逕付二讀、付委開放討論」，不會強渡關山。

一名藍營立委說，現在是「黨團自主」年代，任何法案當然還是要多數藍營立委點頭才算。儘管一般民眾對法案討論度不高，但國民黨立委普遍年輕，「一旦被扣上『替人除罪、立委自肥』等大帽，二○二八年恐怕都不用選了」。

「至少周典論除罪化就絕對投不下去！」一名國民黨立委私下說，周典論上次總統大選挺鴻海創辦人郭台銘、搞死國民黨，黨主席選舉時也沒挺鄭麗文，到底為何要幫他減刑？通過此法簡直是「政治自殺」，完全是「討打」。

