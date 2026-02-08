新聞幕後／不再看台積電臉色！專挑冷門績優股 「璞玉指數」悶聲發大財

財經中心／師瑞德報導

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（AI製圖）

對許多台股投資人來說，眼看著大盤指數在台積電（2330）的帶動下頻創新高，內心卻是五味雜陳。手中持股漲不動、想追熱門股又怕套牢，成為了普遍的焦慮。台積電佔據台股權重高達43%，這種「一枝獨秀」的局面，不僅讓市場風險過度集中，更讓投資人的視野被迫侷限在少數幾檔權值股上，錯失了其他產業的成長機會。

為了幫投資人在茫茫股海中，找到一條避開擁擠交易、發掘潛力股的新路徑，臺灣指數公司（TIP）於今年1月26日正式推出了一項具有深遠戰略意義的新指數：「臺灣指數公司臺灣璞玉指數」（簡稱「臺灣璞玉指數」）。這不只是一個新的市場參考指標，更是一套經過嚴謹驗證的「選股指南」，為渴望在當前市場結構下，尋找「潛在價值」與追求「穩健回報」的投資人，提供了一種全新的思考框架與投資哲學。它告訴我們：在人聲鼎沸的熱門股之外，還有許多體質優良、但暫時被市場冷落的「璞玉」，等待著被發掘。

廣告 廣告

破解「一個人的武林」！台股新戰略 尋找被遺忘的珍珠

「臺灣璞玉指數」的選股邏輯，堪稱是對企業進行了一場嚴格的「體檢」與「冷靜度測試」。它從廣泛的上市股票中，祭出了8道嚴格的篩選關卡，旨在挖掘出那些體質穩健、但尚未被市場過度追捧的潛力股。首先，在獲利能力與配息方面，指數要求最近3年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數，確保企業具備長期且穩定的獲利能力；同時，要求最近3年皆發放股利，顯示企業擁有穩定的現金流與回饋股東的意願。

8道嚴格關卡「體檢」！剔除過熱股 專挑穩健冷門股

其次，在市場熱度方面，這是最關鍵的一環。指數剔除了最近3個月成交金額、成交股數、週轉率、漲幅、波動度均屬前10%高的股票。這意味著，那些已經被市場熱炒、股價飆漲、籌碼週轉過快、波動劇烈的熱門股，將被擋在門外。通過這8道關卡篩選出來的成分股，就像是未經雕琢的「璞玉」，它們或許不是當下最耀眼的明星，但卻擁有紮實的內在價值和穩定的營運表現。這種選股邏輯，本質上是一種「價值投資」與「逆向思考」的結合，避開人聲鼎沸之處，尋找被市場暫時冷落但具備潛力的標的。

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（AI製圖）

廣布31產業的「穩健基石」！傳產與中小型股出頭天

根據臺灣指數公司的資料，利用去年（2025）9月底資料篩選出的「臺灣璞玉指數」成分股多達302檔，且廣泛分布於31個上市產業類別。這種高度分散的產業配置，是該指數的一大特色。與高度集中於電子產業的大盤指數相比，「臺灣璞玉指數」的產業結構呈現出明顯的差異。電子產業雖然仍有114檔，但權重僅佔41.31%（遠低於大盤的76.27%）；傳統產業則有177檔，權重高達51.88%（遠高於大盤的9.45%）；金融業有11檔，權重為6.8%。這種配置策略，有效地降低了單一產業景氣循環對指數表現的衝擊，提供了一種更為均衡、穩健的投資組合。

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（AI製圖）

10大成分股大洗牌！電子退位 傳產金融挑大樑

在市值分佈上，「臺灣璞玉指數」也展現出對中小型股的重視。大型股（市值1000億元以上）僅有17檔，權重34.33%；中型股（市值200~1000億元）有103檔，權重接近一半達49.91%；小型股（市值200億元以下）則有182檔，權重15.76%。這與大盤高度集中於大型股的結構（權重達85.22%）形成了鮮明對比。「臺灣璞玉指數」的前十大成分股，也反映了這種分散佈局的特性。

依股票代號排序，前十大成分股分別為：統一、遠東新、儒鴻、亞德客-KY、研華、統一超、遠傳、和碩、中租-KY及上海商銀。這份名單涵蓋了食品、紡織、機械、科技、電信、金融等多個領域，顯示出指數在產業選擇上的多元性與穩健性。

穿越多空的「抗跌韌性」！空頭市場勝率飆破七成

臺灣指數公司利用長達18年（2007年4月至2025年12月）的歷史資料進行回測研究，結果耐人尋味。雖然累積至2025年底，「臺灣璞玉指數」的報酬率（477.89%）略遜於同期大盤指數，但其波動度較低、殖利率較高，顯示出更佳的風險調整後回報。若將觀察時間點拉回到2023年底，在超過16年的長週期中，「臺灣璞玉指數」的累積報酬率（424.72%）反而優於大盤指數（322.32%）。

更進一步的分析顯示，若以一年滾動報酬率與加權報酬指數對比，在超過4,000個交易日的數據中，「臺灣璞玉指數」的勝率達到54.33%。特別值得注意的是，在大盤處於負報酬期間，其勝率更是提升至77.08%。這表明在市場面臨修正或震盪階段，「臺灣璞玉指數」具備較佳的抗跌能力與防禦性。

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（AI製圖）

指數化投資新活水！為ETF鋪路 提供長期穩健新選擇

「臺灣璞玉指數」的推出，為台灣指數化投資市場注入了一股新活水。它不僅提供了一個衡量市場中「非熱門但體質佳」股票表現的基準，更為投信等金融商品發行人提供了新的發想點。未來，若能基於此指數開發出相關的ETF或其他指數化商品，將能為投資大眾提供一個參與廣泛產業成長、分散投資風險、並追求長期穩健回報的新選擇，對於豐富台灣金融市場的產品線具有積極意義。

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（AI製圖）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

為打破台積電獨大局面，臺灣指數公司推出「璞玉指數」。透過8大嚴格條件，剔除市場過熱股，專挑獲利穩、配息佳的冷門珍珠。成分股廣布31產業，傳產權重逾5成。回測顯示，其在空頭市場勝率逾7成，具備優異抗跌性，為穩健投資人提供避開人聲鼎沸處的新選擇。（資料來源／證交所）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

過完年創業去！打破「必倒魔咒」 做對「兩件事」存活率破七成

2026升大學指南！選系4大利器「免費助攻」 企業最愛大學排行一次看

獨家／一念之差少領10億！威力彩悲情數據曝光 結局逆轉「只差這一步」

買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬

