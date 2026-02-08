新聞幕後／不再看台積電臉色！專挑冷門績優股 「璞玉指數」悶聲發大財
財經中心／師瑞德報導
對許多台股投資人來說，眼看著大盤指數在台積電（2330）的帶動下頻創新高，內心卻是五味雜陳。手中持股漲不動、想追熱門股又怕套牢，成為了普遍的焦慮。台積電佔據台股權重高達43%，這種「一枝獨秀」的局面，不僅讓市場風險過度集中，更讓投資人的視野被迫侷限在少數幾檔權值股上，錯失了其他產業的成長機會。
為了幫投資人在茫茫股海中，找到一條避開擁擠交易、發掘潛力股的新路徑，臺灣指數公司（TIP）於今年1月26日正式推出了一項具有深遠戰略意義的新指數：「臺灣指數公司臺灣璞玉指數」（簡稱「臺灣璞玉指數」）。這不只是一個新的市場參考指標，更是一套經過嚴謹驗證的「選股指南」，為渴望在當前市場結構下，尋找「潛在價值」與追求「穩健回報」的投資人，提供了一種全新的思考框架與投資哲學。它告訴我們：在人聲鼎沸的熱門股之外，還有許多體質優良、但暫時被市場冷落的「璞玉」，等待著被發掘。
破解「一個人的武林」！台股新戰略 尋找被遺忘的珍珠
「臺灣璞玉指數」的選股邏輯，堪稱是對企業進行了一場嚴格的「體檢」與「冷靜度測試」。它從廣泛的上市股票中，祭出了8道嚴格的篩選關卡，旨在挖掘出那些體質穩健、但尚未被市場過度追捧的潛力股。首先，在獲利能力與配息方面，指數要求最近3年EPS皆為正數、最近四季EPS皆為正數，確保企業具備長期且穩定的獲利能力；同時，要求最近3年皆發放股利，顯示企業擁有穩定的現金流與回饋股東的意願。
8道嚴格關卡「體檢」！剔除過熱股 專挑穩健冷門股
其次，在市場熱度方面，這是最關鍵的一環。指數剔除了最近3個月成交金額、成交股數、週轉率、漲幅、波動度均屬前10%高的股票。這意味著，那些已經被市場熱炒、股價飆漲、籌碼週轉過快、波動劇烈的熱門股，將被擋在門外。通過這8道關卡篩選出來的成分股，就像是未經雕琢的「璞玉」，它們或許不是當下最耀眼的明星，但卻擁有紮實的內在價值和穩定的營運表現。這種選股邏輯，本質上是一種「價值投資」與「逆向思考」的結合，避開人聲鼎沸之處，尋找被市場暫時冷落但具備潛力的標的。
廣布31產業的「穩健基石」！傳產與中小型股出頭天
根據臺灣指數公司的資料，利用去年（2025）9月底資料篩選出的「臺灣璞玉指數」成分股多達302檔，且廣泛分布於31個上市產業類別。這種高度分散的產業配置，是該指數的一大特色。與高度集中於電子產業的大盤指數相比，「臺灣璞玉指數」的產業結構呈現出明顯的差異。電子產業雖然仍有114檔，但權重僅佔41.31%（遠低於大盤的76.27%）；傳統產業則有177檔，權重高達51.88%（遠高於大盤的9.45%）；金融業有11檔，權重為6.8%。這種配置策略，有效地降低了單一產業景氣循環對指數表現的衝擊，提供了一種更為均衡、穩健的投資組合。
10大成分股大洗牌！電子退位 傳產金融挑大樑
在市值分佈上，「臺灣璞玉指數」也展現出對中小型股的重視。大型股（市值1000億元以上）僅有17檔，權重34.33%；中型股（市值200~1000億元）有103檔，權重接近一半達49.91%；小型股（市值200億元以下）則有182檔，權重15.76%。這與大盤高度集中於大型股的結構（權重達85.22%）形成了鮮明對比。「臺灣璞玉指數」的前十大成分股，也反映了這種分散佈局的特性。
依股票代號排序，前十大成分股分別為：統一、遠東新、儒鴻、亞德客-KY、研華、統一超、遠傳、和碩、中租-KY及上海商銀。這份名單涵蓋了食品、紡織、機械、科技、電信、金融等多個領域，顯示出指數在產業選擇上的多元性與穩健性。
穿越多空的「抗跌韌性」！空頭市場勝率飆破七成
臺灣指數公司利用長達18年（2007年4月至2025年12月）的歷史資料進行回測研究，結果耐人尋味。雖然累積至2025年底，「臺灣璞玉指數」的報酬率（477.89%）略遜於同期大盤指數，但其波動度較低、殖利率較高，顯示出更佳的風險調整後回報。若將觀察時間點拉回到2023年底，在超過16年的長週期中，「臺灣璞玉指數」的累積報酬率（424.72%）反而優於大盤指數（322.32%）。
更進一步的分析顯示，若以一年滾動報酬率與加權報酬指數對比，在超過4,000個交易日的數據中，「臺灣璞玉指數」的勝率達到54.33%。特別值得注意的是，在大盤處於負報酬期間，其勝率更是提升至77.08%。這表明在市場面臨修正或震盪階段，「臺灣璞玉指數」具備較佳的抗跌能力與防禦性。
指數化投資新活水！為ETF鋪路 提供長期穩健新選擇
「臺灣璞玉指數」的推出，為台灣指數化投資市場注入了一股新活水。它不僅提供了一個衡量市場中「非熱門但體質佳」股票表現的基準，更為投信等金融商品發行人提供了新的發想點。未來，若能基於此指數開發出相關的ETF或其他指數化商品，將能為投資大眾提供一個參與廣泛產業成長、分散投資風險、並追求長期穩健回報的新選擇，對於豐富台灣金融市場的產品線具有積極意義。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
過完年創業去！打破「必倒魔咒」 做對「兩件事」存活率破七成
2026升大學指南！選系4大利器「免費助攻」 企業最愛大學排行一次看
獨家／一念之差少領10億！威力彩悲情數據曝光 結局逆轉「只差這一步」
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
其他人也在看
還不是最冷！ 專家提醒「下週這時候」再來一波冷空氣
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今（8日）各地降溫明顯，氣象專家林得恩提醒「今晚至明晨最冷」，且另一波新的冷空氣週三（11日）再度南下，目前評估強度在...
夏語心、Junior也有演《世紀血案》 致歉未查證⋯不再參與後續
電影《世紀血案》引發爭議，多位主演主演寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏皆已發聲道歉，除了表示會不參與後續活動，也喊話劇組停止製作。而其實殺青記者會當天，夏語心和韓宜邦（Junior）原本也會出席，但突然缺席，今（8）日晚間也發文致歉。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
江啟臣開撕黨中央！黃揚明嘆2026「國民黨真的沒救了」：為何連台中都能搞成這樣？
立法院副院長江啟臣6日在臉書發布嚴正聲明，指控國民黨中央透露初選民調時間，明顯違背當初雙方簽署的協議事項，且黨中央更未向他本人確認過，當然就沒有「雙方同意」，更無所謂共識。對此，資深媒體人黃揚明於《中天新聞》節目警告，這種不信任感一旦擴大，年底地方選舉「國民黨真的沒救了」。黃揚明表示，原定協議之所以不公布執行民意調查時間、機構等相關事項，是為了避免真實民意受......
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
鄰居全看在眼裡！102歲人瑞娶看護 日常「恍神聽不懂」內幕全曝光
台北市驚傳8億人瑞祕婚爭產風暴！102歲王姓人瑞與68歲賴姓看護，在家人不知情下登記結婚。子女控訴賴女趁父親失智「騙婚」侵吞8億身家及已轉移的2億資產，並在醫院上演搶人衝突。鄰居證實王翁精神狀態「時好時壞」，常恍神聽不懂人話，認知能力受損。戶政事務所表示依法受理，無權否決。目前王翁已由子女接回，家屬將訴請婚姻無效並追討資產。這場牽動數億資產的豪門爭奪戰，真相待司法釐清。
最冷要來了！21縣市低溫「下探剩6℃」
【記者黃泓哲／台北報導】寒流持續影響台灣，昨（7）日至明（9）日各地天氣明顯轉冷，其中今（8）日被視為本波最冷時刻。中央氣象署已針對21縣市發布低溫特報，氣象粉專也提醒，北台灣不少地區清晨已降到10°C左右，部分空曠平原、內陸近山區及花東縱谷，最低溫甚至可能下探7至8°C，體感相當寒冷，民眾務必做好保暖。
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
快訊》高市早苗壓倒性大勝！自民黨聯手維新會過半 續掌日本政權
[Newtalk新聞] 日本眾議院選舉今（8）日晚間開票，日本首相兼自民黨總裁高市早苗傳出捷報。根據日本放送協會 NHK 即時開票統計，截至台灣時間晚間8點10分，自民黨與 日本維新會 合計已拿下248席，正式跨越過半門檻233席，其中自民黨225席、維新會23席，展現壓倒性優勢，高市早苗成功鞏固執政基礎。 此次選舉由高市早苗主導，在短時間內解散國會並迅速敲定投票日期，選戰節奏緊湊，也成為各界關注焦點。根據《NHK》出口民調與情勢分析，自民黨在本次眾議院選舉中，席次可望上看300席，遠高於單獨過半所需的233席，高市早苗預料將持續執政。 《NHK》進一步指出，若自民黨與日本維新會持續維持合作關係，合計席次上看310席，將占眾議院總席次三分之二，握有修憲等關鍵議程的主導權。相較之下，反對陣營「中央改革聯盟」席次恐從選前的172席大幅腰斬，國會版圖出現明顯變化。查看原文更多Newtalk新聞報導日本眾議院大選倒數計時！駐日代表李逸洋：應可取得過半但有變數日本大選》朝野屏息關注4組不同數字的攻防線
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。
交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」
女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」記者林汝珊
唯一進入林宅血案現場的記者 吳國棟回憶現場嘆這句
電影《世紀血案》近期殺青，引發爭議。當年進入林宅血案現場的資深媒體人吳國棟說，這是一段不堪回憶的往事！雙胞胎小小的身軀讓他眼眶泛淚！居然有人說不嚴重不恐怖，真喪盡天良！
寒流發威低溫探5℃！10縣市亮橘橙「非常寒冷」 今晚4地防大雨
寒流來襲，週日至週一（8-9日）清晨最冷，中央氣象署指出，期間北部及宜蘭低溫下探5至10度，中南部約7至10度。週六晚至週日清晨基隆北海岸、大台北、宜蘭、花蓮山區有局部大雨，高山地區也有降雪機會。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆