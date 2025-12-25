新聞幕後／不只高雄LaLaport！明年還有2百貨開幕 亮點搶先看

生活中心／賴俊佑報導

2026上半年全台北中南都有新百貨、商場開幕。(圖／業者提供）

2025年即將結束，今年有多間百貨開幕，包括位於台北信義區的DREAM PLAZA、台北南港LaLaport、新光三越台南小北門店以及台南誠品生活等等，2026年上半年還有3間新百貨登場，分別是遠東garden city商場棟、台中漢神洲際以及高雄LaLaport，《三立新聞網》為您整理3間新百貨亮點。

遠東Garden City商場棟。（圖／業者提供）

遠東Garden City最後一塊拼圖！商場棟即將登場

台北大巨蛋一樓食尚庭園、遠東Garden City地下美食街花園綠廊和影城棟陸續開幕，最後一塊拼圖商場棟預計明年第一季開幕；SOGO敦化店今年12月熄燈後，部分精品專櫃將進駐遠東Garden City商場棟，另外米其林一星牛排館A Cut、漢來美食尚未曝光的新品牌也將進駐。

遠東Garden City影城棟一樓光之花園今年9月開幕，二樓至五樓的大巨蛋秀泰今年10月開幕，尚未開放的六樓則有餐飲集團進駐整層樓，品牌尚未曝光，預計明年亮相。

台中漢神洲際購物中心。(圖／業者提供）

台中漢神洲際購物中心！北台中首座大型購物商場

台中漢神洲際購物中心原定2025年底開幕，因工程延宕及安檢要求更嚴格，最快等到2026年上半年開幕；台中漢神洲際購物中心鄰近洲際棒球場，是北台中市區首座大型購物商場，總面積約6.6萬坪，規劃地下4層、地上7層，商場特別規劃台中市區最大規模停車場，提供約6,500個汽機車停車空間，其中包含，約2,500個汽車停車位、約4,000個機車停車位

商場引進電影院和近500家品牌與美食，包括漢來美食旗下全台最難訂位的Buffet島語、粵菜品牌名人坊、初魚集團全台首櫃高級餐廳、屋馬集團全台首櫃全新業態餐廳、金色三麥集團運動酒吧全新型態台中首櫃、馬辣集團時尚火鍋餐酒館台中首櫃等等，將成為北台中新興生活圈。

高雄LaLaport。(圖／三井不動產集團提供)

全台首座沉浸式藝術先驅ARTE MUSEUM。(圖／三井不動產集團提供）

高雄LaLaport引進全台首座 ARTE MUSEUM

三井不動産集團目前在台灣有三座OUTLET(MITSUI OUTLET PARK 林口、MITSUI OUTLET PARK 台中港、MITSUI OUTLET PARK 台南)、二座區域型購物中心LaLaport(LaLaport 台中、LaLaport 南港)，全台第三座Mitsui Shopping Park LaLaport前進高雄，是鳳山首度有大型購物中心進駐，基地面積13000坪，共有地上6樓、地下2樓，預計2026年上半年開幕。

高雄LaLaport約有270間專櫃進駐，規劃國際性流行品牌、包含日系排隊美食與國內外知名餐飲品牌、生活消費性品牌、大型娛樂設施等進駐，以及符合高雄地區消費者所喜愛、生活所需之品牌商品。

高雄LaLaport最大亮點，就是引進全球最受歡迎沉浸式藝術先驅 ARTE MUSEUM，以其震撼的視覺影像、聲音效果以及與作品相呼應的專屬香氛設計，結合細膩的空間規劃，帶領觀眾徜徉於壯麗山川、浩瀚海洋與奇幻自然的氛圍中，彷彿走進一場超越現實的感官旅程。

