新聞幕後／不滅頂了？林鳳營鮮乳隔9年重返好市多 討論爆表：還秒退？

生活中心／賴俊佑報導

林鳳營鮮乳時隔9年重返好市多(圖／資料圖）

林鳳營鮮乳重返好市多！林鳳營鮮乳2016年因「滅頂行動」自好市多下架，停賣長達9年，今年12月1日起重新上架，販售消息曝光讓網友們直呼「又要秒買秒退嗎？」、「拒買名單之一」、也有力挺呼籲「別再讓店員太累」，《三立新聞網》記者實地走訪其他賣場包括全聯、家樂福，近期也有推出林鳳營鮮乳的販售優惠，在其他賣場的鮮乳霸主角逐戰中，林鳳營鮮乳沒缺席過。

好市多時隔9年重新上架林鳳營鮮乳

味全母公司頂新集團2013年11月爆發食安事件，味全旗下鮮乳品牌林鳳營成為箭靶，由於好市多有「無條件退貨」機制，因此民眾發起秒買秒退行動，大量購賣林鳳營鮮乳，拆封後再大量退貨，當時曾讓賣場員工哀號求救：「你們教訓的不是味全，而是我們員工！」，最終林鳳營鮮乳於2016年自好市多消失。

時隔9年，好市多全台門市於今年12月1日重新上架林鳳營產地限定崙背地區全脂鮮乳3.685L，售價299元，消息在好市多群組曝光，立刻引發大批網友討論：「秒買秒退活動又要開始囉？」、「不在我的採購清單中！」

網友恐再掀「秒買秒退」行動。（圖／資料圖）

重返好市多+優惠雙管齊下 欲攻佔市占龍頭寶座

至於是否擔心林鳳營鮮乳又將遭抵制？《三立新聞網》記者詢問好市多，對方僅表示：「好市多一向將商品品質與會員購物體驗視為最重要的核心。對於所有上架商品皆有嚴格的品質把關機制，確保提供給會員的商品皆安全無虞、品質穩定」；據了解，除了未在好市多上架，林鳳營鮮乳在其他通路多年來皆正常銷售，且品管、銷售量皆相當穩定，好市多也評估過，才於12月1日重新上架。

巧合的是，除了重返好市多祭出優惠，林鳳營鮮乳在其他通路也同樣提供折扣價格，家樂福2公升兩瓶特價229元， 3公升一瓶167元；大全聯2728ml特價167元，在鮮乳霸主角逐戰中，林鳳營鮮乳沒缺席過。

