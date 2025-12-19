新聞幕後／不甩聯準會！台灣利率「走自己的路」 楊金龍曝與美交手秘辛

財經中心／師瑞德報導

央行總裁楊金龍親自揭密台美匯率「聯合聲明」內幕，直言靠著長期溝通累積的「互信」，終於讓大國美國理解台灣小國困境，打破操縱匯率質疑。他霸氣駁斥「阻升不阻貶」是過時觀念，絕不為出口商犧牲全民幣值；更點出台灣財政紀律優於美日，有底氣「走自己的路」，不跟風美國降息。（AI製圖，模擬情境）

隨著美國聯準會（Fed）降息循環啟動以及川普關稅政策帶來的全球動盪，台灣的利率與匯率政策備受矚目。央行總裁楊金龍在18日舉行的第四季央行理監事會議上明確表示，台灣與美國財政部之間已建立起深厚的長期互信，這是雙方能達成匯率共識的關鍵。他也重申央行立場，強調新台幣匯率由市場供需決定，央行的職責是維持秩序，絕不會為了圖利出口商而刻意壓低匯率。

大國與小國的對話：溝通沒有捷徑 只有累積

針對先前台美發布的匯率聯合聲明，以及美國財政部認證台灣未操縱匯率，楊金龍在記者會上透露了鮮為人知的幕後互動。他指出，美國是超大型經濟體，對於台灣這種「小型開放經濟體」所面臨的資金進出巨浪，有時難以感同身受。

廣告 廣告

「美國是大國，他們有大國的規矩；但台灣市場淺碟，外資進出就像極端氣候，幾天內就能把一年的量跑完。」楊金龍表示，央行同仁長期以來不斷與美國財政部的經濟學家進行溝通，解釋台灣外匯市場的特殊結構與干預邏輯。這種溝通不是一夕之間完成的，而是透過一次次的數據交換與理論辯證，慢慢建立了美方對台灣央行的「信任」。因為有這份信任，美方才能理解並接受台灣央行為了維持金融穩定所採取的必要措施，這也是「柳樹理論」能與美方立場契合的原因。

匯率不再是產業政策工具 打破「阻升不阻貶」迷思

對於市場上長期流傳央行「阻升不阻貶」或是「為了救出口而犧牲匯率」的說法，楊金龍嚴正駁斥，直言這些觀念都已經過時了。

「在幾十年前固定匯率時代，匯率或許曾是產業政策的一環，但現在已經完全不同了。」楊金龍強調，央行的目標非常單純，就是維持新台幣對內與對外幣值的穩定。他指出，現在的匯率政策不可能單方面為了出口商服務，因為這會犧牲掉進口商與消費者的權益，甚至引發通膨。

他進一步解釋，央行進場調節的唯一理由是「維持市場秩序」，避免市場出現單向的預期心理。當市場過度恐慌導致匯率失序時，央行才會出手提供流動性，這是一種動態的平衡，而非死守某個價位。

台灣財政紀律優於美日 利率走自己的路

面對美國降息，台灣是否會跟進？楊金龍分析，雖然美國開始降息，但長天期公債殖利率不降反升，這反映了市場對美國財政赤字與通膨復燃的擔憂。相較之下，台灣的財政紀律表現優異，債務佔GDP比率僅約24%，遠低於美、日等國的100%甚至200%。

楊金龍認為，良好的財政體質讓台灣有底氣走自己的路。台灣的貨幣政策將依據國內的通膨與經濟情勢獨立判斷，不會亦步亦趨地跟隨聯準會起舞。目前國內經濟穩健、通膨溫和，維持利率不變是當前最符合台灣利益的選擇。

央行總裁楊金龍親自揭密台美匯率「聯合聲明」內幕，直言靠著長期溝通累積的「互信」，終於讓大國美國理解台灣小國困境，打破操縱匯率質疑。他霸氣駁斥「阻升不阻貶」是過時觀念，絕不為出口商犧牲全民幣值；更點出台灣財政紀律優於美日，有底氣「走自己的路」，不跟風美國降息。（圖／記者師瑞德攝影）

更多三立新聞網報導

全球第8！台灣比特幣庫存210顆 葛如鈞盼納戰略儲備

新青安2.0有變數？嫌央行打房太兇？財政部全說了

想中樂透？闆娘揭「中獎體質」秘密 進店先做「這」動作：機率狂飆

獨家／新光三越頂樓驚見「神祕圓洞」 網瘋傳UFO基地？官方幽默神回

