新聞幕後／不顧意願！川普強要格陵蘭 解析美國百年執念

美國總統川普又放話威脅了！他於9日公開表示，美國對格陵蘭「會採取行動，不論他們喜不喜歡」，並警告可採取「強硬方式」，明顯在指用武力強行併吞。川普對格陵蘭的執念深重，甚至當作與北約存亡相提並論的選項。不過，美國對格陵蘭的渴望，其實跨越百年，過去幾次收購的嘗試也以失敗告終。

X平台網友製作的海報，顯示歐盟不准美國奪取格陵蘭，並大罵對方「小偷」。（圖／翻攝自X平台 @NXT4EU）

川普放話不惜動武

川普在白宮與石油巨頭的會面上，再度以中國與俄羅斯的國安威脅，正當化他對格陵蘭的領土野心。他說道：「如果我們沒拿到，俄羅斯或中國將接管格陵蘭。我們可不要與俄羅斯或中國當鄰居。」

他緊接著發出恐嚇：「所以我們會對格陵蘭採取行動，不是友善的方式，就是更為強硬的方式。」

川普視國際秩序為無物，他於8日刊出的《紐約時報》專訪，即稱自己的權力不受國際法約束。他更狂言，想擁有格陵蘭是因「心理」的成就感需要。關於「格陵蘭」與「維繫北約」兩者孰輕孰重的問題，他也不願鬆口：「這可能是個選擇。」

X平台網友的諷刺漫畫，嘲諷川普入侵格陵蘭，形同對自己開槍。（圖／翻攝自X平台 @MarianKamensky1）

百年執念

川普對格陵蘭心心念念，但格陵蘭與丹麥都不願退讓。他的中俄將取得格陵蘭的說法，也一直遭到丹麥反駁。更有丹麥媒體拿出數據，證實格陵蘭周邊海域空空蕩蕩，並無川普口中的被兩國船隻包圍情形。

美國覬覦格陵蘭由來已久，法媒France24於7日進行了回顧，指出川普「唐羅主義」（Donroe Doctrine）的前身──「門羅主義」（Monroe Doctrine）──於1824年被提出後，過了幾十年，美國就試圖取得格陵蘭。1867年，美國想將格陵蘭，連同冰島買下，但遭丹麥拒絕，美國當年因此轉而從俄羅斯手中收購了阿拉斯加。法國的北極地緣政治研究學者馬里帝（Mikaa Blugeon-Mered）對此予以說明：「從美國來看，格陵蘭屬於（自身勢力範圍的）北美。」

時間來到第一次世界大戰期間，美國與丹麥重啟談判。1917年，美國花了2500萬美元，自丹麥收購了維京群島（前稱「丹屬西印度群島」），以保障對巴拿馬運河的掌控；作為交換，美國承認了丹麥對格陵蘭的主權。

第二次世界大戰期間，丹麥遭到納粹德國佔領。為防格陵蘭遭到納粹染指，丹麥駐美大使在流亡政府的指示下，於1941年和美國簽署防禦協議，允許美軍駐紮，讓格陵蘭實質成為美方的「保護國」。這段期間，格陵蘭島上多座基地建立，當中就有現今的皮圖菲克（Pituffik）美軍基地。

戰後時任總統杜魯門（Harry Truman），1946年再提出以1億美元收購格陵蘭，又被丹麥拒絕。冷戰期間，格陵蘭的戰略地位再度顯現。丹麥與美國簽署新協議，將皮圖菲克基地予以強化。馬里帝表示，射向美國的洲際彈道飛彈會通過北極上方，因此這座基地會是他們的第一道防線。

