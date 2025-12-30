新聞幕後／中共又玩軍演！上周掌握「關鍵徵候」 國安官員曝「四原因」

記者黎冠志／台北報導

國防部29日召開記者會，公布中國解放軍對我國周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警展開「正義使命－2025」圍台軍演，今（30）日還要實彈射擊。國防部公布最新解放軍活動，共計130架次軍機擾台，其中90架次逾越中線，創下2025年單日最高紀錄。對此，我國安高層官員受訪時表示，上周即注意到軍演的「徵候」，好比特定船艦、海警船穿越宮古海峽往下進到台灣東部外海，因此也掌握研析會是近日演習，因此我軍在此前已有做預應。另外，該名官員也分析四個中共當前要啟動軍演的原因。

國安官員說，從11月14日開始，中國在區域間就有一連串的作為，包括先是對日本、菲律賓脅迫，近兩日則在台海滋擾生事。中國解放軍在12月13日以後，從黃海、東海、台海到南海，大概維持平均50到60艘的部署，甚至一度達到「三位數」。換言之，中共船艦在第一島鏈的部署，一度超過100艘。國安官員表示，總括而言，大概可分四個原因來觀察。首先是，大概從11月中以來，中國對日本的尋釁結果。當時特別留意中國在12月13日南京大屠殺紀念日做為新的觀察點，看看中方是否持續上升緊張情勢，或做其他轉移，而從中國對日軸線上來看，中國在12月13日就開始轉向，以台灣為主題去「遷怒」轉移新的焦點。

官員指出，第二是在明年四月的「川習會」之前，預估中方會透過各種方式，包括極限式的壓迫，希望達到支配「全島鏈」的進展。也因此這次他想要透過演習、或是11月中以來的所有在島鏈間的軍事投射或者是部署，都是為了達成這樣的一個目的。也就是進行一個全島鏈式的這樣威脅。特別是東歐、中東的情勢受到大家關注，值此之際，中方也希望能找到戰略缺口。

第三個部分，官員接著提到，美國才在近期宣布了「國家安全戰略（NSS）」。也在上週揭露《中國軍力報告》。那另外當然還有近期對台灣蠻重要的這些軍售的宣布。中國其實選擇在一個這個時候進行軍演，相當程度也是在對美方的國家安全戰略、中國軍力報告、美台軍售等事情做出表態！甚至是一定程度的挑釁，或是在測試美方在印太安全跟穩定上的一個決心。

官員指出第四個關鍵原因，是中國解放軍高層還在進行大清洗，本月28日剛結束人大常委會，可以看出一些軍職人員的變動，有更近一步的大清洗，規模上是跨軍種，橫跨海軍、空軍、陸軍，一直到火箭軍，幾乎都是司令級、政治委員級的，幾乎無一倖免在進行調查。官員續指，現在中共解放軍的高層，還沒有被調查的大概就只剩6個人，包括軍委會副主席張又俠、國防部長董軍、軍委會紀檢書記張升民、軍委會聯合參謀部參謀長劉振立，以及上個禮拜才上任的東部戰區司令員楊志斌與中部戰區司令員韓勝延。

該官員說，解放軍各戰區司令員、政治委員，乃至於陸海空軍司令，幾乎都在調查中或是免職，罪名多半是參與「何苗集團」，就是何衛東跟苗華系統，不論是何衛東、苗華、林向陽等人，都是福建幫或31集團軍，看起來一整掛都被清洗，換上來的也都不是跟習近平這麼親近的人，這要觀察為何會出現這樣狀況，而導致11月中旬開始，大量把船艦丟到海上，找各種事情給軍方去做。

