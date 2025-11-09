新聞幕後》中國騷擾不斷！先遣團隊遭無人機侵擾機場一度關閉 賴清德令：讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講

IPAC歐洲議會共同主席Bernard Guetta及Miriam Lexmann迎接蕭美琴訪團。 圖：外交部提供

副總統蕭美琴日前應邀出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）布魯塞爾年會，並在外交部長林佳龍陪同下進入歐洲議會，以「台灣是世界在動盪變局中可信賴的夥伴」為題發表演說。事後，中國表達強烈憤慨、堅決反對。涉外官員今（9）日透露，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉，所幸最終一切順利。總統賴清德則設下明確目標：「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻。」

中國駐歐盟使團直言，歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等「台獨頭面人物」進入歐洲議會大樓出席年會並進行「台獨分裂活動」，此舉嚴重損害中方核心利益，嚴重違反「一個中國」原則，嚴重干涉中國內政，嚴重衝擊中歐政治互信。

據了解，蕭美琴此次是應 IPAC 歐洲議會共同主席 Miriam Lexmann 及 Bernard Guetta 之邀前往發表演說。涉外官員說，林佳龍自一個多月前獲悉 IPAC 擬邀請我國副元首與會演說的訊息後，旋即向賴清德報告，並獲全力支持，賦予外交部這項歷史性的重大任務。

該官員透露，由於事涉機敏，此案在全程高度保密下力洽，務求確保蕭美琴順利成行，因此直到行程規劃完備、獲得相關單位許可且由外交部和駐外館處評估「亮綠燈」後，才正式向蕭美琴報告，甚至在賴清德親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到最後階段才得知將親赴布魯塞爾會場。

蕭美琴與IPAC成員互動。 圖：外交部提供

官員指出，外交團隊早有預期中國將以各種方式向歐方施壓，在籌備過程中林佳龍與賴清德保持密切聯繫、多次回報專案進度，期間賴清德並給予多項指示，更設下明確目標：「讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻。」

官員提到，籌備期間一度傳出中方已掌握相關動態並向歐盟提出抗議，使得外交團隊懷抱忐忑心情、戒慎恐懼，深怕行程曝光功敗垂成，甚至先遣團隊遭遇無人機侵擾比利時領空，造成機場一度關閉。所幸最終一切順利，蕭美琴和林佳龍成功抵達布魯塞爾，在 IPAC 歐洲議會兩位共同主席陪同下進入歐洲議會發表歷史性演說，獲得全場起立鼓掌，場面感人，甚至有外交人員激動落淚，見證台灣外交的重要時刻。

事後，賴清德除了在第一時間向團隊致謝，並肯定外交部及駐外單位的努力，在林佳龍率領下縝密籌劃、排除萬難，促成台灣副元首進入歐洲議會演說，開啟歷史新頁。

官員進一步指出，專案過程中，外交高層與洽談對口持續研議相關安排，過去台灣在交涉高層訪歐行程時，往往面臨對方基於諸多考量委婉表達難處；不過，這次相關單位不僅未表示為難，甚至主動詢問「有何處能提供協助」，可視為台歐關係實質進展的重大訊號。

