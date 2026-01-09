新聞幕後／伊朗3年最大示威潮不單純！竟是商人與神權政府的決裂

編譯林浩博／綜合報導

延燒12天的伊朗全國大示威，最早是由首都德黑蘭市場的商人所發起，而這點可不同尋常。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，市場商人一向被視為神權政府的忠誠部隊，這次他們站出來抗議，可說是什葉派教士統治集團與商人同盟的決裂。

通膨危機終於促使市場商人走上街頭，槓上長期結盟的神權政府。各地市場商店都罷工不做生意。（圖／翻攝自X平台 @Benjamin Netanyahu）

市場商人：伊朗歷史的造王者

CNN分析，市場商人在與什葉派教士的長年結盟當中，一直扮演歷史上的造王者角色。因為這些商人對教士的支持，才終於促成1979年的伊斯蘭革命成功。商人對起義方的金援，終於幫助推翻了巴勒維國王（Shah Mohammad Reza Pahlavi），一併終結了伊朗長達2500年之久的君主制。

外敵威脅所壟罩的示威

當前的抗爭活動，也處於外敵的陰影當中。僅僅半年前，以色列與美國首度攜手空襲伊朗，美國總統川普也在會見以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）後，才過幾天，就在上週提起了再轟炸伊朗的可能性。

通膨壓垮商人

這波抗爭的火苗，開始於德黑蘭的大市場，當地商家抗議經濟政策失當。但雪上加霜的是，央行上週終止了允許進口商以較低匯率取得美元的項目，最終迫使商家漲價。

結果食用油、雞肉等基本商品的價格，一夜暴衝，部分商品跟著消失無蹤。價格的劇烈波動，逼得市場店鋪關門大吉。這對一向支持政權的商人來說，可是極端的因應之道。

經過連日的抗議與當局鎮壓，改革派領導的民選政府試圖緩和民怨，為此宣布每月發放7美元（約221元台幣）的現金，但政府自己也坦言，光靠此措施無法解決危機。

專家們表示，隨著對民生的不滿與政治訴求交織，這場自發性、無人帶領的抗爭活動朝向暴力發展。

