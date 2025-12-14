新聞幕後》北京頻釋善意 台灣躊躇不前

由世界建築大師貝聿銘設計的蘇州博物館本館，將傳統與現代完美融合的獨特建築風格，展現了蘇州歷史底蘊，是境內外遊客來蘇州必遊處。（黃如萍攝）

「大陸要放人進來，台灣不敢接。」台灣海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁無奈的說，現在有關教育、體育、宗教文化交流團申請，審批過程冗長，一、兩個月是稀鬆平常，時常在活動前幾天才被同意，而且8成以上申請案不准批。

民國112年8月24日，陸委會宣布恢復國人經金、馬、澎組團赴陸旅遊及陸客組團從金馬澎赴金馬澎旅遊，但台灣團客及陸客團每日均限額2000人，並以1個月為準備期，視陸方回應再決定實施日期。觀光旅遊業者一片歡欣，業界盛傳113年農曆年後兩岸將可全面恢復兩岸團體遊。

廣告 廣告

、孰料，113年1月30日，大陸民航局宣布取消M503南下航路的偏西飛行偏置，並啟用W122及123由西向東飛行。我方外交部抗議並譴責，稱此舉措事先未與台灣溝通，並將影響飛航安全、區域穩定及兩岸互信。113年2月7日，交通部以未見到對岸釋放善意為由，宣布繼續暫停旅行團赴陸，原定農曆年後恢復的旅遊產品即刻下架。

113年11月旅遊業者建議由台旅會民間董事與海旅會先進行初步溝通，獲得台旅會及陸委會同意，決議派出4位民間董事及觀光署2位承辦人以考察小三通之名赴上海與北京海旅會代表會面，不過，出發前三天，觀光署突然喊停，理由是立法院凍結預算。

113年12月17日台北市和上海市的雙城論壇，上海市副市長華源承諾開放上海居民赴台團體遊，陸委會回應，先前大陸文旅部片面宣布開放福建省居民來台團體遊，現在上海市突然跳進來，不知誰說了算？114年1月17日，大陸文旅部宣布開放福建、上海居民赴台團體遊，這兩個地區占之前來台自由行旅次近4成，觀光旅遊相關產業都很高興；陸委會說，政府歡迎陸客來台觀光的立場不變。

之後，上海、福建踩線團提出來台考察申請，不過，陸委會指踩線團來台等事宜先循觀光小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會與海峽兩岸旅遊交流協會）討論後再進行。兩岸旅遊交流又陷入停滯。

114年9月大陸主動釋出善意，觀光署派駐上海、北京人員與台灣旅行業代表在大陸海南文化季與大陸港澳台副局長孔倫等人會面，這是105年來兩岸首次正式會面。陸方釋出，只要台旅會願意遵循不將接觸政治化的原則，也願意繼續溝通，他們歡迎台旅會總部派員到大陸參加兩岸業界交流活動。至今，我方仍未回應。