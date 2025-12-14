新聞幕後／台股百兆巨獸僅靠5千億護盤？揭開國安基金「擴編一兆」秘辛

財經中心／師瑞德報導

台股衝破97兆，國安基金5千億護盤挨譏「牙籤撐大象」！財委會掀激辯，官員坦言過去只能「省著用」，羅明才喊加碼至2兆攻3萬點；賴士葆則示警擴編恐年燒70億利息，林德福更爆出「沒股票抵押」的擔保危機，護盤轉型陷兩難。（AI製圖）

試想一下，用一支細小的牙籤，去支撐一頭重達數噸的大象，這畫面是否岌岌可危？這正是目前台灣股市與國安基金規模比例的真實寫照。

隨著台股加權指數屢創新高，總市值已飆升至97兆元、逼近百兆大關，這頭資本市場的「巨獸」體型已是25年前的十倍大。然而，負責在危急時刻擔任救火隊的國安基金，手中的法定護盤額度卻仍停留在當年的5,000億元。面對「0.5% 的銀彈要救 100% 的市值」，日前的立法院財政委員會上，朝野立委為了是否將規模擴編至一兆元，展開了一場關於「安全感」與「代價」的激烈攻防。

懸殊比例：拿水槍救森林大火？

「這根本是牙籤撐大象，或者是拿水槍去救森林大火！」民進黨立委李坤城與鍾佳濱在質詢時，不約而同點出了數據上的驚人落差。

時間拉回民國89年國安基金成立之初，當時台股市值僅約9.2兆元，5,000億元的護盤額度佔比尚稱足夠。但如今台股市值膨脹至97兆元，成長超過10倍；加上外資持有比例攀升至38%以上，單一年度賣超動輒三、四千億元。

然而，國安基金真正能靈活調度的「銀行借款額度」卻始終鎖死在2,000億元。立委直言，面對外資這台超級提款機，國安基金現有的規模在真正的金融海嘯面前，恐怕連「塞牙縫」都不夠。國民黨立委羅明才更因此喊出「擴編至2兆元」，認為只有展現出足夠的口袋深度，才能讓台股有底氣挑戰三萬點。

官員吐真言：過去護盤只能「省著用」

面對立委的質疑，身兼國安基金執行秘書的財政部次長阮清華，在備詢台上也難得吐露了操盤手的辛酸。他坦言，受限於額度，過去幾次進場護盤確實是在「省著用」，主要採取「點火」策略來提振信心，而非與空頭正面對決。

這番話間接證實了外界的擔憂：國安基金過去的成功，很大程度上是賭對了市場信心回穩的時機。若未來遭遇全球系統性風險，這支「省吃儉用」的救火隊，能否擋得住外資的瘋狂拋售，確實要打上大大的問號。

反方逆襲：擴編恐成「70億利息黑洞」

然而，想把「牙籤」升級成「鋼柱」，代價卻相當昂貴。國民黨立委賴士葆搬出歷史帳本，擔任這場擴編大夢的「煞車皮」。

「歷史上只有一次，國安基金動用超過1,000億元！」賴士葆指出，過去八次護盤，絕大多數動用金額連現有額度的五分之一都不到。他痛批，既然5,000億元在實務上根本「用不完」，為何還要修法加碼？

賴士葆更與立委郭國文不約而同示警，擴編一兆元並非沒有成本。為了維持這龐大的銀行借款額度，光是資金調度成本與承諾費，推算下來一年恐需耗費高達70多億元的公帑。「為了買一個用不到的心理安慰劑，每年要燒掉70億利息，這筆帳全民能接受嗎？」

對此，財政部長莊翠雲與阮清華急忙澄清，強調國安基金的運作機制是「有借款才需付息」，若只是提高額度但備而不用，並不會產生巨額的利息支出。莊翠雲強調，不能用「借滿一兆元」來假設利息成本，以免造成外界誤解。

技術硬傷：借錢護盤竟「無股可抵」？

除了利息錢坑，國民黨立委林德福更點出了一個致命的技術性問題：「擔保品斷鏈」。

依據法規，國安基金向銀行借款需以「國庫持有的股票」作為擔保。林德福質疑，如果要將借款額度拉高到7,000億元甚至更多，政府手上有足夠的台積電、兆豐金等績優股可以抵押嗎？若國庫「空空如也」、拿不出足額擔保品，將導致提供資金的公股銀行面臨巨大的授信風險。

獲利去向戰：660億該救市還是救健保？

在規模之爭外，國安基金歷年累積的660億元獲利，也成為攻防焦點。郭國文主張，這筆運用國家資源賺到的「機會財」，應優先挹注於長照或健保缺口，落實全民共享；羅明才則建議「留著滾雪球」壯大基金規模。

一場財委會質詢，讓國安基金從神壇走入凡間。究竟該維持「小而美」的點火機制，還是升級為「大而強」的超級航母？在台股百兆巨獸的陰影下，這場關於牙籤與大象的辯論，恐怕才剛開始。

