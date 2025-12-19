新聞幕後／央行決策內幕曝光！楊金龍背後的「高人」是他

財經中心／師瑞德報導

央行總裁楊金龍決策不閉門造車！透露曾向宏碁董座陳俊聖請益，盛讚企業家對市場嗅覺比經濟學家更準。靠著陳俊聖點出「美四大CSP瘋狂投資AI」，讓央行精準預測台灣對美出口狂飆破1400億，證實理論模型不如市場實戰。（圖／三立新聞）

為了精準掌握AI浪潮對台灣經濟的衝擊，央行總裁楊金龍展現了「接地氣」的一面。他在18日第四季央行理監事的記者會上透露，日前特別邀請宏碁董事長陳俊聖蒞臨央行演講，針對全球供應鏈與AI趨勢進行深度交流。楊金龍對此次交流給予高度評價，直言身處市場第一線的企業家，其對趨勢的判斷往往比依賴模型的經濟學家更為敏銳且準確。

從「四大CSP」看見台灣出口爆發

楊金龍表示，央行在進行經濟預測時，不能只關在象牙塔裡看數據，必須走出去聽聽產業界的聲音。他回憶，早在幾個月前，央行內部對於今年台灣出口是否能維持強勁成長仍有雜音，但在與陳俊聖交流後，獲得了關鍵的市場情報。

陳俊聖當時向央行分享了美國四大雲端服務供應商（CSP）：Amazon、Google、Microsoft、Meta，正在瘋狂加碼投資AI基礎建設的現況。這些巨頭對於伺服器、晶片等硬體的需求，直接連結到台灣的供應鏈。

「企業家的概念跟經濟學家的概念不一樣，他們更貼近市場。」楊金龍指出，正是基於這些來自產業界的第一手觀察，讓央行更有底氣相信台灣對美出口將持續暢旺，進而精準預測了今年高科技產品出口的爆炸性成長。事實證明，台灣今年對美出口高達1438億美元，其中絕大部分都是與AI相關的高科技產品，完全印證了當時的判斷。

模型需要「實務」校正 未來將持續向產業請益

楊金龍謙虛地表示，經濟模型有其侷限性，特別是在面對像AI這種破壞式創新的技術變革時，過去的歷史數據未必能準確預測未來。而像陳俊聖這樣的企業家，他們每天在市場上廝殺，對於訂單的增減、庫存的變化以及客戶的風向，有著最直觀的感受。

他強調，這次的經驗讓央行更加確信，未來的貨幣政策決策與經濟預測，必須更多地納入產業界的觀點。楊金龍也特別感謝陳俊聖願意撥冗分享，並表示未來央行將持續保持這種開放的態度，積極向各領域的產業領袖請益，讓央行的決策能更接地氣、更符合台灣經濟發展的真實需求。

