新聞幕後／好市多「全球最會賺」在台中！還要開第三家 曝3大選址策略

記者柯美儀／台北報導

台中消費力驚人！從餐飲到量販通路接連登上「全球排行榜」，全球量販龍頭好市多（Costco）也持續加碼布局。據統計，台中南屯店多年蟬聯全球營業額最高的好市多門市，北屯店也同樣亮眼。看準台中有「消費力強、土地充足、交通便利」3大優勢，好市多將在台中再開第3間店。好市多坦言，展店除考量當地業績與市場潛力外，「找不找得到夠大的地」也是關鍵，展店至少需要8000坪土地、地點則須鄰近主要交通幹道。

台中消費力亮眼 餐飲、量販接連登上全球排行榜

根據網友整理的2019年「丸龜製麵」全球營業額前十名分店名單，台灣共有3間分店上榜，其中台中新光三越店排名全球第6、台中高鐵店排名第10，新竹巨城店則位居第9名，光是台中就占了2席，表現格外突出。

台中南屯／北屯、台北內湖、新北中和曾進入全球營收前10名

不只餐飲品牌，量販通路的數據也進一步驗證台中的消費實力。依據2023年公開統計資料，全球營收前10名的好市多門市中，台灣就占了4間，其中位於台中的好市多南屯店，更是長年蟬聯全球營業額最高的門市，被視為「全球店王」。此外，北屯店同樣表現亮眼，台北內湖、新北中和等店也名列全球前段班。

目前好市多在全台共設有14間門市，北部包括台北內湖、北投，新北汐止、中和、新莊，以及桃園南崁、中壢；中部則有新竹店、台中南屯店與北屯店；南部則涵蓋嘉義、台南，以及高雄前鎮與北高雄（大順）店，其中高雄前鎮店未來將遷至亞洲新灣區。

台中再開第3間店 3大優勢是關鍵

好市多向《三立新聞網》指出，好市多展店除考量當地營運業績與市場發展潛力外，「找不找得到夠大的地」也是關鍵因素之一，因此選擇在台中再開第3間門市。以好市多的規模來看，展店至少需要8000坪土地，理想狀態接近1萬坪，才能同時容納賣場空間與大量停車需求，另外還會預留約1000坪設置加油站，提供會員加值服務，也有助於分散車流。地點條件上，必須鄰近主要交通幹道，才能兼顧進出便利與降低周邊道路負擔。

好市多表示，未來仍會持續評估合適據點開店，並依相關法規與政府單位密切合作。長期策略則是透過擴大據點布局與全球聯合採購降低營運成本，把省下來的空間直接反映在商品價格上，回饋給會員。

