新聞幕後／富豪資產翻倍術曝光！靠「倫巴底借款」錢滾錢 學會躺著賺

財經中心／師瑞德報導

KPMG律師蘇瀚民揭密頂級富豪的「資本遊戲」，直指「倫巴底借款」與「家族辦公室」將成主流玩法。透過高雄專區新制，富豪不需賣股即可抵押套現、在台即可遙控海外密帳。這場46兆元的財富大戰，將徹底改變台灣豪門的資產配置版圖。（AI製圖）

你以為有錢人真的只是把錢存在銀行生利息嗎？大錯特錯！在頂級富豪的眼裡，錢是有生命的，必須讓它「流動」才能創造更大的財富。隨著金管會力推「亞洲資產管理中心」並在高雄設立專區，一場原本只在瑞士、新加坡上演的「資本遊戲」，正式在台灣拉開序幕。KPMG安侯法律事務所合夥律師蘇瀚民一語道破豪門玩法的轉變：「以前是偷偷摸摸把錢搬出去，現在是光明正大在台灣玩槓桿！」

玩法一：聽過「倫巴底借款」嗎？富豪絕不賣資產換現金

一般人缺錢會賣股票、賣房子，但真正的有錢人從不這麼做！蘇瀚民揭密，透過高雄專區開放的「倫巴底借款（Lombard Lending）」，富豪們手中的股票、債券甚至保單，瞬間變成了「提款機」。

「想像一下，你手上有10億的台積電股票，你不需要賣掉它，只要抵押給銀行，就能借出6億現金再去投資其他標的，而那10億股票還繼續幫你生股息！」蘇瀚民描述，這就是所謂的「活化資產」。過去這種高端的槓桿玩法只能在國外私人銀行做，現在OBU（國際金融業務分行）與OSU（國際證券業務分行）大鬆綁，讓台灣富豪也能在自家門口大玩「錢滾錢」的極致遊戲。

玩法二：不用飛瑞士！銀行員變身「跨境搬運工」

「以前銀行員敢幫客戶開海外帳戶，是被金管會抓到要罰幾千萬的大罪！」蘇瀚民語氣誇張地形容過去的保守環境。但現在，遊戲規則改了！



在新的架構下，台灣的銀行員搖身一變成為富豪的「跨境資金調度員」。如果你是頂級VVIP，坐在高雄的辦公室裡，台灣的銀行員就能直接協助你在新加坡、瑞士的分行開戶，甚至進行資產轉介。這意味著，富豪可以零時差地調度全球資金，不管是為了避險還是投資，這條「綠色通道」已經完全打通，資金流動不再有阻礙。

玩法三：家族辦公室不是「辦公室」！是專屬你的「權力中心」

最近富豪圈最熱門的話題就是「家族辦公室（Family Office）」，但這可不是讓你去上班的地方。蘇瀚民分析，不同於新加坡是用來設立基金，台灣的家族辦公室更像是一個「超級管家團隊」。

這個團隊由頂尖律師、會計師、投資顧問組成，他們唯一的任務就是服務家族的利益。從「如何把幾百億財產不縮水地傳給下一代」，到「如何寫出具法律效力的家族憲章防止敗家子爭產」，甚至透過「外部資產管理（EAM）」模式，直接指揮銀行下單買賣全球金融商品。這是一場集法律、稅務、金融於一體的高端服務，只有金字塔頂端的人才玩得起。

玩法四：錢不只淹腳目，還要留在台灣「煉金」

蘇瀚民強調，台灣民間財富高達46兆，過去這些錢因為國內沒得玩，只能流向香港買保單、流向瑞士存私銀。現在政府的戰略很清楚，就是把這些錢留在台灣「煉金」。透過38項法規鬆綁，讓台灣的金融機構也能提供媲美國際級的私人銀行服務。

這場資本遊戲的本質已經改變，對於富豪來說，這不僅是資產增值的機會，更是一場關於家族興衰的百年佈局。看不懂的人覺得是政策宣導，看懂的人，早就已經進場卡位了！

KPMG律師蘇瀚民揭密頂級富豪的「資本遊戲」，直指「倫巴底借款」與「家族辦公室」將成主流玩法。透過高雄專區新制，富豪不需賣股即可抵押套現、在台即可遙控海外密帳。這場46兆元的財富大戰，將徹底改變台灣豪門的資產配置版圖。（圖／KPMG提供）

