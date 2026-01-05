新聞幕後／川普斬首委內瑞拉劇本早寫好？揭國安戰略內幕 專家示警台灣

文／彭光偉

美國最新的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS）明確定義了「川普推論」的核心精神：美國將重新確立在西半球的絕對優勢，並強制執行門羅主義，以「拒絕任何非西半球的競爭者在此區域部署軍力或控制關鍵資產」。（圖／AI製圖）

川普政府在2026開年就對委內瑞拉發動軍事打擊並逮捕馬杜洛，看似是一場突如其來的「怪獸獵人」行動，但若細讀白宮於2025年11月發布的《國家安全戰略》（National Security Strategy, NSS），就會發現這一切劇本早已寫好。這份文件不僅確立了所謂的「川普推論」（Trump Corollary），更將原本防禦性質的「門羅主義」，轉化為極具攻擊性的軍事指導原則，也就是川普口中戲稱的「唐羅主義」（Don-roe Doctrine）。

廣告 廣告

劇本早寫好？「唐羅主義」重塑門羅防線

在這份戰略文件中，川普政府明確定義了「川普推論」的核心精神：美國將重新確立在西半球的絕對優勢，並強制執行門羅主義，以「拒絕任何非西半球的競爭者在此區域部署軍力或控制關鍵資產」。這段文字直接劍指中國與俄羅斯在拉丁美洲的影響力。NSS更進一步設定目標，要確保西半球沒有敵對的外國入侵或對關鍵資產的控制，這與委內瑞拉長期作為中俄在美洲戰略支點的角色形成了直接衝突。因此，轟炸委內瑞拉並非單純針對馬杜洛個人，而是NSS中「拒絕非半球競爭者」戰略目標的具體執行。

毒梟變恐怖份子？NSS授權「致命武力」開戰

其實NSS對「威脅」的重新定義，已經為美國的軍事行動提供了直接授權。文件中提到，川普總統已宣布將該地區的販毒集團與外國幫派列為「外國恐怖組織」（Foreign Terrorist Organizations）。這一改變把對付販毒集團的手段，從傳統執法提升到了戰爭層次。NSS在第16頁毫不避諱地指出，美國將進行「針對性的部署」（Targeted deployments）以擊敗販毒集團，並在必要時使用「致命武力」（lethal force），以取代過去失敗的純執法策略。當美國將馬杜洛政權定性為「毒品恐怖主義」（narco-terrorists）的共犯時，這場轟炸行動在NSS的邏輯下，便成為一場名正言順的反恐戰爭。

此外，NSS中提出的「權力平衡」（Balance of Power）原則似乎也能說明動手時機。文件強調，美國不能容許任何國家強大到威脅美國利益，且必須防止競爭對手在區域內取得主導地位。委內瑞拉若持續作為中俄的戰略支點，將打破此平衡。NSS甚至明確警告，美國的援助與聯盟條款將取決於該國是否逐步減少敵對的外部影響力，包括對軍事設施與港口的控制。這種「非友即敵」的二分法邏輯，暗示了對於不願配合的政權，美國已準備好採取更激烈的手段來「矯正」區域秩序，落實川普「以實力維持和平」的信念。

「怪獸獵人」不受法拘束 戰爭被包裝成執法

儘管NSS提供了文本依據，國際輿論仍充滿質疑。華盛頓郵報專欄作家將此形容為「怪獸獵人」（Monster-hunting）行動，指出即便馬杜洛是「怪獸」，這種不受法律拘束的獵捕仍打破了國際規範。The Intercept 則批評美國主流媒體幾乎淪為白宮的「傳聲筒」，配合政府將實質上的「戰爭行為」與「入侵」，美化為警察執法般的「逮捕行動」。這種語言上的消毒，正是NSS中將敵對政權定義為「犯罪組織」策略的成功展現，有效降低了發動戰爭的道德反感。

而在地緣政治效應上，NSS強調「拒絕非半球競爭者」的目標在行動後迅速發酵。CSIS專家 Ryan Berg 在 POLITICO 分析指出，攻擊發生在馬杜洛會見中國特使後的幾小時內，這傳遞了明確訊號，意即「獨裁者軸心」在西半球無效，中俄無法在美國後院保護其盟友。資深記者 Stephen Kinzer 也認為，川普眼中的委內瑞拉石油是大獎，而國務卿盧比歐則意在切斷古巴的石油命脈。這顯示「川普推論」不僅是安全戰略，更是一場鎖住西半球能源供應鏈的資源掠奪戰。

台灣小心了！「法律戰」恐成北京效法劇本

最讓印太地區專家感到擔憂的，則是這次行動的「法律戰」（Lawfare）邏輯。加圖研究所的 Justin Logan 提出針對台灣的警告，認為美國以「國內起訴」為由跨國逮捕元首創下危險先例。若此邏輯被默認，未來北京是否也能以違反國內法為由「起訴」台灣領導人，以此作為發動「執法行動」的藉口？前美國大使 Ryan Crocker 更直言，若中俄對此保持沈默，世界將回歸「強權即公理」的時代。這諷刺地呼應了NSS的「權力平衡」原則，也就是美國防止對手主導區域的行動，反而可能賦予對手在台海或烏克蘭採取同樣手段的正當性。

馬杜洛之後誰是下一個？鎖定格陵蘭與古巴

隨著馬杜洛倒台，誰會是下一個川普鎖定的目標呢？川普已再次重申「絕對需要格陵蘭」，強調該地被中俄船隻包圍，符合NSS防止競爭者控制關鍵位置的敘述。而在加勒比海，盧比歐公開警告古巴是「失敗國家」，並指出馬杜洛的顧問皆為古巴人，似乎也為美國未來可能進一步對古巴採取行動埋下了伏筆。

更多三立新聞網報導

獨家／委國變天6：軍隊一觸即潰？台商爆：無人機嚇跑整連部隊

獨家／委國變天1：凌晨兩點連環爆！台商還原美軍「斬首」戰機聲沒停

獨家／委國變天2：馬杜洛只是傀儡？台商揭恐怖「四人幫」才是地下皇帝

獨家／委國變天3：川普項莊舞劍？台商爆美軍缺「頂級煤油」才硬幹

