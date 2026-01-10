新聞幕後／川普關稅風暴難測！財政部祭140億護台廠安太歲 點燈照前路

財經中心／師瑞德報導

迎戰川普「關稅帝君」，財政部備140億「安太歲基金」護體！其中「利息減碼」成中小企業續命丹，政府幫付27億。官員喊話庫房尚有110億銀彈，籲廠商「有領有保庇」，申請至116年底，助台廠化解貿易災厄，不用變賣家產也能咬牙撐下去。圖為網友調侃川普變「關稅帝君」。（翻自臉書）

面對川普這位手持青龍偃月刀的「關稅帝君」重返白宮，揮舞著高額關稅大棒，台灣出口商若是沒趕快「安太歲」，恐怕難逃這一劫。為了替中小企業擋下這致命的一刀，財政部緊急調撥行政院特別預算，準備了高達140億元的「安太歲基金」，要透過真金白銀的補貼，協助台廠化解這場貿易災厄。

在這筆龐大的救命預算中，最受業者歡迎、堪稱企業「續命丹」的措施，就是「貿易融資利息減碼」。簡單來說，只要出口生意受到關稅風暴波及，廠商向銀行借貸的利息錢，政府直接幫你出。這項措施效果立竿見影，截至去年底已成功協助3,342家廠商，財政部替大家支付了高達27.4億元的利息支出。數據更顯示，申請者中有近九成都是中小企業，顯示這筆資金確實精準流向了最需要「輸血」的重災區，讓無數老闆不用變賣家產也能咬牙撐下去。

分散風險避「踩雷」 政府出錢幫買保險

除了直接減輕資金壓力的利息補貼，為了避免台廠在美國這條單一道路上「踩雷」，財政部也祭出了另一項防禦機制：「輸出保險費用減免」。這項措施雖然補貼金額僅約4,900萬元，但戰略意義重大，等於是政府出錢幫廠商買保險，鼓勵大家勇敢轉向歐洲、東協等新興市場，分散過度依賴美國的風險。透過政府幫忙承擔倒帳風險，讓台廠能更有底氣地在海外殺出一條新血路。

銀彈還有110億！ 官員喊話：有領有保庇

值得注意的是，雖然財政部豪擲140億元要幫大家安太歲，但目前實際動支僅約28億元，庫房裡還躺著110多億元的銀彈沒人領。國庫署官員也向產業界喊話，強調關稅帝君的考驗還沒結束，這筆錢會一路發放到116年底，且秉持「從優、從速、從寬」原則核貸，呼籲遭遇困難的「信徒們」盡快提出申請，有領有保庇，別讓自己的權益睡著了。

