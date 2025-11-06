新聞幕後／左翼穆斯林曼達尼當選紐約市長 妻子成首位Ｚ世代第一夫人
編譯莊佳芳／綜合報導
川普重返白宮後的首次「小考」，結果不盡理想，選民似乎將不滿宣洩於這場選舉。紐約市由曾被川普點名批評的民主黨候選人曼達尼當選，成為紐約近百年來最年輕、也是首位南亞裔穆斯林市長。曼達尼主張租金凍漲、全民托育等政策，成功吸引受高物價壓力所苦的選民。從嘻哈歌手到州議員，再到市長，曼達尼走出屬於自己的路。而他的勝選也讓妻子杜瓦吉，成為首位Z世代紐約第一夫人，兩人共同的左翼政治理念掀起熱議。
自稱社會主義者
美國地方選舉在5日結果揭曉，這是川普重返白宮後的首次地方選舉，選民似乎將對川普及共和黨的不滿，傾注在這次的選舉上，以紐約市為例，民主黨候選人、在競選期間被川普點名批評的曼達尼（Zohran Mamdani），就成功當選市長，狠狠打了川普的臉。
現年34歲的曼達尼，是紐約市近百年以來最年輕的市長，同時也是第一位南亞裔與穆斯林身分的市長。他以「社會主義者」自居，政策圍繞租金凍漲及全民免費兒童托育等，吸引受不了高物價及生活負擔的選民。
從烏干達到紐約
曼達尼1991年出生於烏干達，父母皆是印度裔，母親是著名電影製作人奈兒（Mira Nair），導演了多部探討印度及美國文化的紀錄片；父親則是哥倫比亞大學教授馬姆達尼（Mahmood Mamdani），曼達尼七歲時就隨父母移居紐約市。
在紐約生活的曼達曾就讀布朗士科學高中（Bronx High School of Science），並在校內創辦了該校第一支板球隊。2014年他從鲍登學院（Bowdoin College）獲得非洲研究學士學位，並在該校創辦第一個巴勒斯坦正義學生會（NSJP）分會，隨後在2018年正式入籍美國。
嘻哈歌手走入政壇
曼達尼在步入政壇前曾經擔任防止房屋遭法拍的輔導員，幫助低收入戶，對抗房主驅逐，此外他甚至還當過嘻哈歌手，這樣的經歷似乎與政治沾不上邊。然而，2020年的11月，他當選了紐約州議會第36選區議員，成為唯三位穆斯林議員之一。
曼達尼在6月的民主黨市長初選中獲得壓倒性的勝利，引發了黨內動盪，而後他漸漸獲得民主黨高層，以及中間派的支持，包括前副總統賀錦麗（Kamala Harris）、紐約州長霍楚爾（Kathy Hochul）等。後續的民調中，曼達尼也遙遙領先另外兩位對手。
首位Z世代紐約第一夫人
據CNN報導，曼達尼的勝選有部分要歸功於他的妻子—出生於休士頓，敘利亞裔的藝術家杜瓦吉（Rama Duwaji），她雖然低調，在選前拒絕了所有採訪，但總在關鍵時刻出現，包括協助宣傳主視覺設計，以及協助運用社群媒體競選。
曼達尼與杜瓦吉的相識也相當「新穎」，CNN報導，他們是在2021年於交友軟體「Hinge」上相識，那時的曼達尼剛當選州議員不久。他們在2024年10月宣布訂婚，並於今年2月，在市政廳舉行婚禮。
夫妻二人政治理念一致
杜瓦吉鮮少參與競選活動，也較少發布與競選活動有關的動態，但她的政治觀點仍可從她的社群貼文窺知一二。CNN分析，這位取得紐約視覺藝術學院插畫碩士學位的藝術家，貼文以黑白插畫為主，作品描繪了中東女性、加薩走廊的嚴重飢荒以及巴勒斯坦國旗。
這樣的政治傾向與曼達尼基本一致，曼達尼在2023年哈瑪斯襲擊事件後，就曾批評以色列政府的處理方式，但這樣的言論也引起紐約市猶太人口的不滿，而紐約市又是除以色列以外最大的猶太人口聚集地。
