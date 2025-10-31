新聞幕後／從美意到壓力！高鐵寧靜車廂變調引爆「靜音壓力」成最大考驗

記者李育道／台北報導

高鐵列車座椅椅背「寧靜車廂」宣導牌已撤下，改為雜誌封底宣導「美好高鐵，寧靜同行」。（圖／台灣高鐵提供）

台灣高鐵自9月22日起實施「寧靜車廂」，原意在打造安靜乘車環境，卻因執行細節與民眾解讀出現落差，美意逐漸變調。雖然公司多次強調「這不是禁聲令」，但實際乘車氛圍卻愈發詭異，有人只是低聲交談，也會被乘客舉起宣導卡要求安靜，讓原本應該舒適的旅程，成了一場「靜音壓力測驗」。

政策上路至今已逾一個月，爭議始終未止。從勸導標準模糊、嬰幼兒是否適用，到乘客之間的誤會衝突，都讓外界質疑制度仍有灰區。旅客反映，車廂裡的空氣彷彿凝結，「誰多說一句話都顯得突兀」。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

原本的列車服務人員巡視車廂針對講話音量過大旅客將進行勸導，將改為自然互動方式進行勸導，維護秩序與旅客感受。（圖／台灣高鐵公司提供）

根據高鐵原訂規定，列車服務人員會針對音量過大的旅客進行勸導，講手機者請移步至玄關或改以文字訊息，使用3C產品須配戴耳機。公司透過椅背宣傳卡、車廂海報、餐車標示與服務人員提醒乘客「寧靜同行」，並強調嬰幼兒及因病影響自主能力的旅客不列入勸導範圍，呼籲同車乘客體諒。

不過，政策實施後仍接連傳出家長被誤勸、乘客被提醒噤聲的情況。面對爭議，高鐵於10月13日進行內部修正，撤下「網袋寧靜車廂小卡」，改以雜誌柔性宣導，並取下「寧靜車廂搖搖牌」，車內跑馬燈內容也更新為「請將手機及電子產品調整為靜音模式，交談時請降低音量」。公司表示，後續將以自然互動的方式提醒旅客，同時加強員工教育與同理訓練。

10月16日，立法院交通委員會邀請交通部及高鐵董事長史哲專案報告。史哲指出，自9月22日至10月13日止，共勸導約1.7萬件，其中73%為講電話及未戴耳機使用3C，其餘為成人喧嘩，孩童僅為零星個案。他強調，「嬰幼童本來就不列勸導範圍」，未來將持續營造親子友善環境，並開發貼紙及互動周邊協助家長安撫孩童。 width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

高鐵列車座椅椅背「寧靜車廂」宣導牌已撤下，雜誌封底則為「美好高鐵，寧靜同行」圖卡。（圖／台灣高鐵提供）

然而，修正後的車廂氛圍仍顯緊繃。10月25日，一名旅客向《三立新聞網》表示，她當天搭乘自由座由台中前往台北，因連假車廂擁擠只能與友人站著低聲交談，卻遭鄰座乘客冷冷一句「我想休息」，同時舉起「美好高鐵，寧靜同行」宣導卡。女子驚慌之餘，一度想離開卻動彈不得，只得趁列車減速時移往連通道。她無奈說：「現在高鐵連講話都不能了嗎？」

立委林俊憲也在質詢時指出，「寧靜車廂」出發點是好的，但若民眾過度解讀，恐讓原本的文明規範變成社會對立，「只要覺得被打擾，就能拿告示牌請對方安靜」。

高鐵內部調查顯示，近九成旅客支持政策方向，但車廂氛圍已明顯變得詭異。如何在維持乘車品質與尊重差異之間取得平衡、釐清勸導界線、並化解民眾的過度解讀，將成為高鐵下一階段的重大考驗。

