新聞幕後／拉積盤助台股攻3萬點 你該知道的背後真相

財經中心／廖珪如報導

台灣股市今（5）日開盤僅數小時，便展現驚人爆發力，加權指數盤中衝上 30,221 點，大漲 871 點，成功站上 30,000 點大關，雙雙改寫歷史新高。這波漲勢幾乎完全由台積電（2330）獨力撐起，股價盤中最高觸及 1,685 元，貢獻加權指數漲點超過 90%。然而，投資人要留意，今日台股呈現「一個人的狂歡」，表面繁榮背後，成交爆出天量以及櫃買市場翻黑等現象，才是市場發出的明確警訊，追高者恐成「最後一隻老鼠」。

台股突破三萬點：台積電 2330 貢獻逾九成漲點

台積電今日漲勢兇猛，早盤跳空開高後持續攻堅，最高漲幅超過 5%，直接帶動電子權值股跟進，但整體市場參與度卻極低。上漲家數僅約下跌家數的一半，多數個股呈現下跌態勢；櫃買指數更在開高後迅速走低翻黑。這顯示資金高度集中於台積電等少數龍頭，市場缺乏廣泛輪動，類似現象在台股歷史上往往伴隨獲利了結賣壓。雖然台積電作為 Nvidia、Apple 核心供應商，且 2 奈米已量產、CoWoS 產能預計 2026 年底大幅擴增，基本面強勁，但結構性失衡仍不容忽視。

市場熱度過熱警訊：天量成交與 RSI 超買區

正因市場過度樂觀，估值已來到歷史高位，任何風吹草動都可能引發修正。回顧 2022 年科技股崩盤前，Nasdaq 指數同樣由少數權值股撐起，市場廣度惡化最終導致大幅回檔。此外，技術面顯示過熱跡象，台積電連續創高後，RSI 指標已進入超買區，天量往往是轉折前兆。歷史經驗顯示，台股放天量後短期回檔機率高，尤其在元月效應消退後。雖然長期基本面無虞，但短期應保持警惕。

狹窄市場廣度：防範 AI 熱潮短期頂點回檔

故今日台股雖在台積電帶領下氣勢如虹，但狹窄的市場廣度、天量成交與集中賣壓跡象，正向投資人敲響警鐘。這波行情或許已是 AI 熱潮的短期頂點，謹慎者宜減碼或等待回檔佈局，莫讓貪婪成為「最後一隻老鼠」。

