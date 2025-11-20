新聞幕後／政院版財劃法 在朝小野大結構中找破口

行政院會昨天討論、通過院版「財政收支劃分法」修正草案，行政院長卓榮泰親自說明修正重點。記者胡經周／攝影

行政院院會昨天通過財劃法修正草案，據透露，決策高層在修法研商的過程中，一開始就定調中央釋出規模不能低於藍白現行版本，對於各縣市的財政競合矛盾，草案一旦進入立院攻防，政院版要有利爭取在野黨區域立委支持，在朝小野大的結構中找到破口，將決定修法成敗。不過，在野黨也不是吃素的，立院攻防、縣市角力、藍白競合，牽動這場財劃法大戰的結局。

在野黨去年底推動財劃法修法，行政院卻因政治考量遲遲不提出對案，最後在藍白立委主導下，去年底通過版本，中央光統籌款釋出規模就從原本四六七六億元暴增至八八七四億元，迫使主計總處採取「調整」補助款的方式，引爆地方政府大反彈。

歷經大罷免、大失敗，行政院長卓榮泰定調「痛苦一年就夠」，啟動行政院的修法列車。財政部雖然隨即邀集地方政府開會討論水平分配的指標、權重等公式，但決策核心也都了解，中央要釋出多少財源的垂直分配才是重點。修法要有說服力，就算釋出財源低於現行版本，論述上也要言之成理。

結果就是，雖然政院版統籌款規模僅八二一三億元，低於現行版本八八七四億元，但把統籌款、一般性補助和計畫型補助合計來看，政院版的一點二兆元反略高於現行版的一點一六兆元，藉此顯示中央的「誠意」。

中央的總釋出規模雖然增加，但其中仍有不少玄機，例如政院版釋出的八二一三億元統籌款，其中有一○八○億元是從一般性補助款改為基本財政需要額。財政官員表示，原本一般補助款會用來彌補地方政府的財政收支差短，既然統籌款規模大增，某種程度取代補助款的功能，一般補助款就不需要高達兩千五百億元。

相對於一般補助款縮水，計畫型補助款則從現行的三○八億元大增至二三六八億元。知情人士指出，這部分則考量中南部綠營的基本盤，相對於北部捷運軌道工程已十分成熟，中南部軌道建設需錢孔急，計畫型補助將是軌道建設經費主要來源，南二都預料將是最大的獲益者。

由於政院「蓋牌」實際分配比率，除了因分配指標調整導致統籌款下降的台北市、新北市、新竹市表態反對，其他藍營縣市也不願開出第一槍，各縣市彷彿被矇住眼睛，財劃法分配大權仍掌握在中央手中。

面對立法院朝小野大的現實，政院強調公式更公平、指標更均衡，甚至呼應離島縣市的要求，將菸酒稅納入統籌款的來源。這些動作都是希望在修法過程中，凸顯財劃法現行版本分配不均，過度偏重雙北市、新竹市等營業額高、人口多的地方政府，藉此爭取其他縣市首長、立委支持「大家可以分比較多」的政院版。

平心而論，政院版財劃法制度設計相對複雜，也因此在分配均衡上優於現行版本，在野黨對於行政院的政治動作當然心知肚明；立法院審議時，對在野立委而言，最簡單的方法就是政院版「再加碼」，透過修訂分配指標及權重，確保已經到嘴的肥肉不會丟掉，而不是在縣市之間相互爭奪資源，到時候中央將被迫再擴大釋出規模，卓揆「只痛苦一年」的願望能否成真，恐面臨更大挑戰。

