新聞幕後／施振榮示警！無人機衝刺 三大優勢恐被「這死穴」拖累

財經中心／師瑞德報導

宏碁創辦人施振榮日前出席無人機研討會，盤點台灣產業前景。他分析台灣擁有「信任價值」、「應用轉型」與「軍民兩用」等3大勝算，應確立「研發在台」戰略。然而，他也示警「人才短缺」是當前1大隱憂，呼籲政府儘速引進外籍碩博士補足缺口，以免拖累產業競爭力。（AI製圖）

台灣無人機產業正迎來前所未有的爆發期，但亮麗成績單背後竟藏著未爆彈？台灣全球無線平台策進會榮譽理事長施振榮23日出席「無人機自主技術X零碳排載具研討會」時，霸氣定調台灣在全球供應鏈的關鍵地位。他深入剖析，台灣目前坐擁「3大勝算」能狠甩競爭對手，但眼前卻橫更著「1大隱憂」，若不盡快解決，恐將成為國力延伸的最大絆腳石。

勝算一：全球最「信任」的夥伴！定調「1個核心戰略」

「台灣的元氣已經延伸到世界各個角落！」施振榮指出，面對地緣政治角力，台灣最大的資產就是「信任」。相比中國供應鏈的疑慮，台灣是美歐與東南亞最放心的合作對象。

他提出「研發在台、生產全球」的1個核心戰略。施振榮認為，台灣擁有全球最強的垂直分工體系與中小企業活力，應定位為世界的「研發大腦（基點）」。如果需要大規模生產，產線可以設在美國或世界各地，但核心技術根留台灣，這樣既能服務全球，又能確保台灣不可取代的地位。

勝算二：從晶片轉攻「應用」！搶攻AI精密化商機

台灣過去靠ICT與晶片打天下，下一波金礦在哪？施振榮點出第2大機會在於「應用」。他分析，核心技術固然重要，但隨著AI人工智慧興起，未來的決戰點在於載具的「小型化」與「精密化」。台灣若能將強大的晶片優勢，轉化為無人機、自駕船等實際應用，將能創造出比單純賣硬體更高的價值。

勝算三：打破國防迷思！靠「軍民兩用」養活產業

光靠國防訂單養得活產業嗎？施振榮給出否定答案，並提出第3大勝算心法：「軍民兩用」。他直言，國防需求雖然能驗證技術級別，但市場規模太小。產業必須利用「全球商業市場」的規模來獲利，再回過頭來支撐高昂的研發經費。唯有「軍民通吃」，台灣的無人機產業才能走得長遠。

唯一隱憂：訂單滿手卻「沒人做」！人才荒成國安危機

儘管手握3大好牌，施振榮話鋒一轉，嚴肅點出台灣目前面臨的1大致命隱憂：「人才不足」。

「台灣人口就這麼多，這是最大的挑戰。」施振榮示警，面對龐大的研發與訂單需求，本地人才早已供不應求。如果「人」的問題不解決，再好的技術也無法落地。他大聲疾呼，政府必須採取更開放的政策，積極引進外國留學生，特別是外籍碩士、博士來台受教育並就業，將全球菁英納入台灣隊，才能化解這場迫在眉睫的人才國安危機。

宏碁創辦人施振榮日前出席無人機研討會，盤點台灣產業前景。他分析台灣擁有「信任價值」、「應用轉型」與「軍民兩用」等3大勝算，應確立「研發在台」戰略。然而，他也示警「人才短缺」是當前1大隱憂，呼籲政府儘速引進外籍碩博士補足缺口，以免拖累產業競爭力。（圖／記者師瑞德攝影）

