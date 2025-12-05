新聞幕後／普丁訪莫迪暗藏玄機 BBC一揭俄印心中如意算盤
記者蒲世芸／綜合報導
俄羅斯總統普丁近日抵達印度，展開為期兩天訪問，並與印度總理莫迪熱情擁抱。表面上，這是印俄長達數十年的友好傳統延續；但從地緣政治到石油交易，再到俄烏戰爭的外交拉鋸，背後算盤其實打得更響。
BBC 4日撰文分析，普丁此時出訪，正值美國加大力道施壓印度、要求停止購買俄羅斯石油的數月之後；同時川普政府也在與俄羅斯、烏克蘭舉行一系列談判，試圖為戰爭摸索可能的終局。這讓普丁此行不只關乎雙邊貿易，而是一場攸關全球權力重新分配的外交攻防。
印俄交情深：石油便宜買、武器持續依賴
印度與俄羅斯自蘇聯時期起就是緊密盟友，普丁與莫迪也一直維持「暖呼呼關係」。印度人口近15億、經濟成長超過8%，是全球最具吸引力的市場之一。
同時也是全球第三大原油消費國的印度，在進口俄油比重上，一路從戰前的2.5%飆升到35%；而印度能用甜甜價狂掃俄油，自然也是買得很開心，但華府對此可看不下去。因此川普政府祭出對印度商品加徵25%關稅，指責印度是在幫俄羅斯填補戰爭資金缺口，使印度的俄油訂單不得不縮水。而普丁此行，顯然希望莫迪能繼續買下去。
印度不僅高度依賴俄羅斯石油，俄方也是印度最主要武器供應國之一。對克里姆林宮而言，印度既是金主，也是軍火穩定買家；而對莫迪而言，一旦俄方武器供應斷鏈，將直接危及到印度軍備。
克里姆林宮的政治秀
報導分析，普丁此行還有一個想要表達的強烈訊號：「西方無法孤立俄羅斯。」
早前普丁前往中國會晤習近平、如今再到印度找莫迪，透過與「全球南方」大國站在一起，向世界展示俄羅斯仍是重要玩家，也成為俄方大外宣的核心話術。
莫迪走鋼索 面臨多方壓力考驗
印度自豪的「戰略自主」，一邊與俄羅斯維繫友誼、一邊與西方交好的算盤，在川普回鍋後面臨前所未有的壓力。莫迪不願公開批評俄羅斯，強調「對話才是解決戰爭之道」，但也因此讓美國對印關係跌至谷底，貿易談判遇到挑戰。
因此，莫迪仍必須向國內外證明，其既能與普丁交好，也依然是西方可信賴的好夥伴。俄印兩國算盤打得很精，彼此各取所需，謹慎遊走在關係平衡的繩索上。
