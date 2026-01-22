新聞幕後／格陵蘭協議框架的範本？揭密賽普勒斯的英軍「主權」基地

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普對丹麥屬地格陵蘭的覬覦，引發美歐緊張。但他21日突然發文，宣布他與北約秘書長呂特（Mark Rutte）就格陵蘭議題達成了協議框架，而且據悉恐怕是參考了英國在賽普勒斯享有主權的軍事基地案例。賽普勒斯命運多舛，不只島上分裂成兩個國家，境內還有兩座主權不歸自己管的外國基地，這究竟是怎麼回事？

賽普勒斯模式

3名知情官員向《紐約時報》透露，此方案以賽普勒斯的英軍基地為範本，尋求格陵蘭讓渡小部分領土的主權予美方建立基地。不過，這種主權基地的存在，本身即帶有帝國殖民遺緒的味道。

1960年8月16日，賽普勒斯共和國宣告成立，終於脫離英國殖民。但這背後可是經過多年談判，才獲得了希臘、土耳其與英國三方的點頭與保證，而英國所提出的條件，即是保留對島上亞克羅提利（Akrotiri）和德凱利亞（Dhekelia）兩處基地所在地的主權。

賽普勒斯的統一終因希臘裔與土耳其裔兩大族群的衝突，以及雙方背後母國的角力而破裂。先是1974年希裔為母國軍政府教唆發動政變，試圖讓賽普勒斯與希臘合併，土耳其也以保護土裔為由出兵佔領了北部三分之一土地，再於1983年扶植土裔獨立建立北賽普勒斯土耳其共和國。至此小小的賽普勒斯島上有三個國家存在，希裔的南賽、土裔的北賽，以及英國主權基地。

主權基地區

1960年准許賽普勒斯建國的協議，也建立了這兩處英國的「主權基地區」（SBA）。但新的主權爭議跟著浮上檯面，首先SBA作為臨海的領土，擁有領海並無疑義，但其身為軍事基地而非國家的性質，使其依照國際法是無權主張專屬經濟海域（EEZ）。

在德凱利亞基地的「主權基地區」，更有三座希裔居民村落的存在，甚至一座土裔村落正好在邊界之上。包括英軍及其眷屬，還有當地村民在內，共約2萬人生活在「主權基地區」。

區域內的人原則上都接受英國法律規範，但特定民事事務仍須與地方政府協調。村民不滿基地占有土地過多，促使英方把部分原先規劃軍事使用的土地，歸還給村民。

賽普勒斯島上三國鼎立。圖中白色為希臘裔的賽普勒斯共和國（南賽）、紅色為土耳其裔的北賽普勒斯土耳其共和國（北賽），粉紅色為英軍主權基地。（圖／翻攝自X平台 @Phaedrus_L）

重要戰略位置：控制蘇伊士運河與地中海

賽普勒斯的戰略位置，讓英國不願放手，這才建立了奇特的「主權基地區」。蘇伊士運河是國際石油貿易的大動脈，賽普勒斯島正是扼守其進出航路；鄰近黎凡特海盆（Levant Basin）和阿拉伯半島，這兩處都是世界油氣的寶庫；英國又以西邊的直布羅陀、中間的馬爾他，以及東側的賽普勒斯為節點，得以實現對地中海的長期監控。

美國也透過與英國的夥伴關係，得以利用賽普勒斯的絕佳位置。自從冷戰時期，美軍即在島上高1952公尺的奧林帕斯山（Mount Olympus）之上，建立雷達站與監聽站，監視俄羅斯和週邊廣泛區域。連結歐亞與非洲的地中海網路海底電纜，中繼站同樣設在賽普勒斯的英國「主權基地區」。

透過賽普勒斯的「主權基地區」，英、美兩國得以即時從陸地、空中掌握源源不絕的訊息，向區域內的盟友提供後勤與情報支援。更甚者，美軍U-2偵察機也以亞克羅提利的「主權基地區」當作行動基地。

