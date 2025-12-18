新聞幕後／楊金龍嘆新青安「代價太高」 曝打房背後「三」層焦慮

財經中心／師瑞德報導

央行總裁楊金龍首度吐真言，嘆新青安政策「代價太高」！直指政府一手打房、一手補貼的矛盾政策，造成房市失控，央行被迫祭出最嚴管制收拾爛攤子。他更示警銀行忽視風險恐釀「台版次貸」風暴，未來將祭出專案金檢強力整頓，嚴禁盲目護盤。（AI製圖，模擬情境）

在18號的第四季央行理監事會後的記者會上，當媒體拋出「新青安政策代價是否太高？」的尖銳提問時，向來發言謹慎的央行總裁楊金龍，罕見地直球對決：「我承認，代價確實很高。」

這句簡短的回答，聽在金融圈耳裡如同雷鳴。楊金龍口中的「代價」，指的絕不僅僅是財政部補貼利息的幾十億預算，而是這項政策實施一年多來，讓央行在維持金融穩定的天職上，付出了前所未有的監管成本與社會代價。揭開楊金龍「嘆息」背後的真相，其實隱藏著央行對於房市失控的三層核心焦慮。

焦慮一：一手踩油門 一手踩煞車的政策互打

最讓央行無奈的「代價」，在於跨部會政策的自我矛盾。過去一年，央行為了抑制通膨與房市過熱，費盡苦心祭出六波信用管制，試圖讓房市「軟著陸」。然而，財政部推出的新青安政策，挾帶著「5年寬限期、40年房貸、千萬額度」的超強誘因，如同在悶燒的鍋爐上澆了一桶油。

這導致央行原本的藥方失效，被迫在今年9月祭出史上最嚴厲的「第七波信用管制」，甚至不惜採取「有錯殺、無辜」的激進手段來降溫。為了修補新青安造成的破口，央行被迫加重監管力道，這種「左手打右手」的政策內耗，正是楊金龍眼中最高昂的行政與社會成本。

焦慮二：無視風險控管的「次貸」隱憂

楊金龍在記者會上多次強調：「銀行要根據授信規定去嚴格審核。」這句話的弦外之音，是對「新青安」可能引發台版次貸危機的深層恐懼。

新青安的寬鬆條件，讓許多還款能力不足的「邊緣戶」或收入不穩的年輕人，誤以為自己買得起房。楊金龍擔憂的是，銀行在政策大旗的掩護下，忽略了授信最基本的「5P原則」（借款人、資金用途、還款來源等）。

一旦5年寬限期結束，本息攤還的壓力倍增，或者未來利率補貼退場，這些脆弱的貸款戶是否會違約？屆時若引發壞帳潮，衝擊的將是整個銀行體系的資產品質。這對以「金融穩定」為最高指導原則的央行來說，是絕對無法容忍的風險代價。

焦慮三：扭曲的市場預期與社會剝奪感

第三層代價，則是社會氛圍的撕裂與市場機制的扭曲。新青安點燃的恐慌性買盤，造成「現在不買以後更貴」的預期心理，讓房價在短時間內不合理飆漲，更加深了無殼蝸牛的相對剝奪感。而隨後引發的「限貸令」之亂，銀行為了調節水位而拒貸，甚至拿央行當擋箭牌，導致真正有自住需求的民眾求貸無門。

為了收拾這個爛攤子，央行近期不得不耗費大量心力，開設排擠條款、處理陳情、與銀行溝通「自主管理」。這些因政策暴衝而衍生的社會動盪與行政成本，在楊金龍看來，都是本可避免的「高昂代價」。

結論：回歸專業，不再盲目護盤

楊金龍在今年第四季央行理監事上的一席話，形同對新青安政策按下了「警示燈」。透過將房貸總量回歸銀行「自主管理」並搭配「專案金檢」，央行正試圖將房市主導權收回專業金融監管的手中。

那句「代價很高」，不僅是對過去政策失誤的總結，更是對未來公股銀行的一道嚴厲命令：從今以後，授信回歸專業，不再為政策盲目護盤。

央行總裁楊金龍首度吐真言，嘆新青安政策「代價太高」！直指政府一手打房、一手補貼的矛盾政策，造成房市失控，央行被迫祭出最嚴管制收拾爛攤子。他更示警銀行忽視風險恐釀「台版次貸」風暴，未來將祭出專案金檢強力整頓，嚴禁盲目護盤。（圖／記者師瑞德攝影）

