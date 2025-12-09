新聞幕後／歐洲領袖走鋼索！倫敦會議力挺烏克蘭 又小心翼翼不觸怒川普

編譯林浩博／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）8日遠赴倫敦與英、德、法三國領導人會面，討論俄烏終戰。三大歐洲領袖再度表態力挺烏國，強調現在正是加大援烏的「關鍵時刻」。而面對美國總統川普持續施壓烏國割土求和，基輔仍堅持寸土不讓。BBC分析，美、烏相互矛盾的立場，讓歐洲領袖宛如走鋼索，小心翼翼兩方都不得罪，以免川普一氣之下，一走了之。

（由左至右）英國首相施凱爾、烏克蘭總統澤倫斯基、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨於8日在倫敦會面討論俄烏終戰。（圖／翻攝自X平台 @BROKENBRITAIN0）

援烏「關鍵時刻」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）8日作東，假自家首相官邸唐寧街10號，舉辦了這次的四國領導人會議。施凱爾和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同表示，針對美、烏上週所磋商的最新和平方案版本，仍須就烏國的安全保障條款努力。

唐寧街10號的發言人發布聲明稱：「與會領袖均同意，現在是持續加大對烏克蘭援助，以及對普丁施加經濟壓力，迫使其終止這場野蠻戰爭的關鍵時刻。」發言人還轉述了語會領袖的態度，強調談判必須確保烏克蘭獲得公正對待與持久和平，包含有力的安全保證。

涵蓋全歐的安全保證

BBC報導，歐洲領袖們在倫敦所討論的重大議題，並不僅事關烏國的安全，而是影響全歐洲。這些領袖憂心，美國總統川普「急就章」的和平方案，恐會讓俄羅斯獲得烏國領土作為「獎勵」。因為一旦俄國嘗到甜頭，難保不會膽子大起來，往後再出兵染指其他歐洲國家。

由於烏國是阻擋俄國侵略的第一道防線，施凱爾會前即重申，烏國需要「強硬的安全保證」（hard-edged security guarantees），而且烏國未來要由其自己決定。

烏克蘭堅持寸土不讓

澤倫斯基於倫敦會後，則轉往比利時首都布魯塞爾，會見北約官員。澤倫斯基稱，他會在9日將修正後的和平方案與美方分享。

川普推動俄烏盡快終結戰爭，施壓烏國割土求和，但這觸及了基輔不願退讓的底線。澤倫斯基表明，國家於法、於道德，都無權割讓任何領土：「俄羅斯當然堅持我們得放棄領土。而我們當然不會放棄任何一塊土地，因為這正是我們戰鬥的原因。」

澤倫斯基一針見血地指出：「美國人想要看到妥協。這點我得坦白。」

但會前澤倫斯基也表示，歐洲、美國與烏國同心協力抵禦俄國侵略，一同透過協商終結戰爭，可是至關重要。他說道：「有些事沒美國的參與，我們就無法處理；有些事沒歐洲的參與，我們也無法處理；這就是為何我們須做出一些重大決定。」

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普丁（右）。川普對俄烏的態度反覆恆跳，近期又轉向偏袒俄羅斯，施壓烏克蘭割地求和。（圖／翻攝自X平台 @LisaToddSutton）

歐洲領袖走鋼索

川普政府日前所公布的新版國安戰略，再把歐洲指責為阻礙俄烏和平進程的阻力，批評歐洲國家對戰爭的結束，抱有「不切實際的預期」。

儘管在公開場合，歐洲各國對該戰略保持沉默，但閉起門來，私下都擔憂川普會因和平進展過於緩慢，而一走了之，甚至對歐洲事務全然不顧。俄國的「灰色地帶戰術」，已攪得歐洲雞犬不寧，無人機在德國、比利時、丹麥的民用機場現蹤，引發了混亂，波蘭的鐵路遭破壞恐危及人們性命安全，還有涵蓋全歐的大規模網路攻擊。

就怕俄國再削弱歐洲整體，領袖們因此宛如在走鋼索，一邊是想保全領土的烏國，另一邊是要戰爭盡快結束的川普，得在兩邊之間保持平衡。因此倫敦會上，挺烏的同時，英、德、法領導人都仍高聲讚揚川普，討好的意味濃厚。

施凱爾即稱讚，川普幾週內所推動的和平進展，「是我這四年所見過最快的」，且儘管談判複雜，也仍取得了進展。會後集體聲明同樣肯定美國主導的協商，對歐洲安全十分重要。

梅爾茨則在讚揚的同時，也與帶保留，稱他「對於美方所提出文件的部分細節，仍有所懷疑」，又說「我們一定會就此討論」。

