新聞幕後／「沒包袱」的吳音寧 竟成火藥庫

台肥昨召開董事會，決議推選總經理張滄郎升任董事長。記者曾學仁／攝影

台肥新董座「吳下張上」，原本熱門的北農前總經理吳音寧空降出局、換成台肥總經理張滄郎原地內升，人事案急轉彎。據了解，府院高層起初屬意沒有「包袱」的吳音寧領導台肥，但因輿論反彈大、綠營內部深有疑慮，且明年就是縣市長選舉，為了避免重演過去「搶菜攤、丟江山」慘劇，府院及農業部最終拍板，由「專業」的張滄郎掌理台肥。

台肥除了肥料供應、採購等「本命業務」與農民息息相關，更涉及龐大的不動產開發事業、土地資產管理等「利益資源配置」。台肥突然的新董座人事安排，以吳音寧過去的諸多爭議，人事任命的政治性顯然高於專業性，引發各界高度質疑。

廣告 廣告

立委昨追問人事轉折原因，行政院長卓榮泰說，人事調整異動當然有其「特殊原因」，能報告時自然會跟大家報告。卓揆語帶保留，讓高薪肥缺更添神祕色彩。

府院高層原先考量吳音寧對農業具有高度熱忱，且在北農期間也展現經營管理專才，無懼農業地方勢力與利益盤根錯節，仍穩定蔬果價格波動，更重視基層員工福利，將北農獎金制度化等，盼沒有傳統包袱的吳音寧改革台肥，未料竟成火藥庫。

綠營人士說，過去幾天的輿論反應實在太差，就連綠營內部都有雜音；執政黨目前總體狀況欠佳，加上非洲豬瘟議題當前，農業議題不容再有閃失，讓執政高層開始重新思考這項人事案。據悉，前天下午，吳音寧曾赴立法院了解相關狀況，她當時就向相關人士透露人事可能生變。

據指出，高層肯定吳音寧深具農業專業，該人事案絕非酬庸，但事到如今已演變成為政治問題，必須政治解決。若執意讓吳音寧接任，不僅吳將被在野黨持續攻擊到二○二六年選舉，賴政府也恐深陷輿論泥淖，沒人願意看見雙輸局面。媒體人周玉蔻指出，取消吳音寧派任台肥董事長，卓揆救了吳音寧，也救了自己和民進黨。

有派系人士說，吳音寧若接下台肥董座，大家預期明年大選「更不好選」，黨內這幾天內部討論，大多持保留態度，希望高層能再審慎斟酌。知情人士也表示，由於張滄郎過去就曾負責台肥不動產開發相關業務，專業經理人繼續領導台肥，沒有太大問題。

不過，不少挺吳音寧的友人不滿質疑，府院既然認為吳音寧適任，就該挺身為吳辯護，證明這項任命是知人善用、而非派系酬庸，無奈高層碰到輿論逆風就退縮， 讓吳音寧獨自「承擔」。

【看原文連結】

更多udn報導

黃明志人間蒸發！列通緝恐已潛逃 PTT熱議台馬法律灰區

不解范姜彥豐不公布粿粿外遇鐵證？過來人曝關鍵考量

住台5年交不到朋友…外國人大嘆台人友善：但不會邀你聚會

關曉彤「明顯變厚又變壯」5身材劣勢紅毯翻車