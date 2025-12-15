新聞幕後／澳洲槍擊父子檔槍手揭密！兒子與伊斯蘭國相關 早被當局盯上

編譯林浩博／綜合報導

澳洲雪梨邦迪（Bondi）海灘14日驚傳槍擊案，釀成至少16人死亡、40人受傷。綜合澳媒報導，犯案的是一對父子檔，50歲的父親薩吉德·阿克朗（Sajid Akram）與24歲的兒子納維德·阿克朗（Naveed Akram）。薩吉德遭到警方當場斃命，納維德受重傷而在警察戒護下送醫。當中納維德因為與伊斯蘭國（Islamic State）恐怖組織的本地分支有掛勾，而於6年前被澳洲情治單位關注。

澳洲邦迪海灘槍擊事發當時，圖為兒子槍手、24歲的納維德。（圖／翻攝自X平台 @Sharis_Hashmi）

伊斯蘭國關聯

官方已定調槍擊案為「恐怖攻擊事件」，由聯合反恐小組（JCTT）展開調查。據澳洲廣播公司（ABC）報導，小組確信父子檔已向伊斯蘭國效忠，而且他們停放在現場的汽車，也被發現放有伊斯蘭國的旗幟。

參與調查的人員透露，6年前警方阻止一次伊斯蘭國恐攻的陰謀，那時起納維德就被澳洲安全情報組織（ASIO）所關注。報導指出， 納維德與多名雪梨的伊斯蘭國恐怖份子關係密切，包括自稱伊斯蘭國澳洲總指揮的馬塔里（Isaac El Matari）。馬塔里於2019年7月遭逮，目前因策畫伊斯蘭國叛亂的罪名，被關押在獄中服７年有期徒刑。

ASIO總監柏吉斯（Mike Burgess）證實，當中一名嫌犯為單位所知，但他並未透露其身份，同時坦承這人未被列為立即的威脅。

澳洲邦迪海灘槍擊案現場，嫌犯所遺留的汽車赫見伊斯蘭國旗幟。（圖／翻攝自X平台 @LeMediaPolitiFR）

「他是個好孩子」

此外，新南威爾斯州警方15日早晨在記者會上表示，父親薩吉德擁有6把槍枝的執照，時間長達10年，此前都都未傳出事故。

警方大陣仗搜索嫌犯在邦里尼格區（Bonnyrigg）的住所，住在那裏的納維德母親維莉娜（Verena）告訴《雪梨晨鋒報》，她很驚訝兒子會犯下如此罪行，「他沒有槍，他也不常外出，......所有人都會想要跟他一樣的兒子，他是個好孩子」。據維莉娜所說，納維德14日早上告訴家人，他要與父親去南邊的海岸釣魚。

納維德是砌瓦工人，但於兩個月前遭裁員，處於失業狀態。《雪梨晨鋒報》另外調查發現，納維德2022年的一則社群貼文，顯示他自「穆拉學院」（Al-Murad Institute）通過了可蘭經課程。《晨鋒報》聯繫上貼文所附照片中與納維德合影的男子，對方強調他自2022初即與納維德失去聯絡。

納坦雅胡：澳洲總理任由「疾病」擴散

攻擊鎖定的是在海灘慶祝自家「光明節」（Hanukah）的猶太人，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）借題發揮，痛斥澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）承認巴勒斯坦國的作為，助長了反猶風氣。

納坦雅胡在14日晚間的演說當中，將反猶主義比作癌症，批評艾班尼斯「沒有抑制在自己國內擴大的癌細胞」，「你任由疾病擴散，結果就是，今天我們目睹了對猶太人的可怕攻擊」。

