新聞幕後／為何專打吳音寧？學者揭2018年離譜景象 民進黨選舉潰敗起點

記者李鴻典／台北報導

台肥公司4日召開董事會，由現任總經理張滄郎接任董事長。先前盛傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，則擔任董事。學者陳方隅感嘆，現在就是2018年北農案的景像重演一次給大家看！加油，好嗎？一群弱到爆沒肩膀的決策者，到底是在幹嘛呢？

日前傳出吳音寧可望接下台肥董事長，在野黨質疑「肥水必落音寧田」。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

日前傳出吳音寧可望接下台肥董事長，消息一出後，在野黨質疑酬庸「肥水必落音寧田」、相關攻訐不斷；台肥公司4日召開董事會，通過由張滄郎接任董事長，吳音寧則擔任董事。資深媒體人周玉蔻表示，卓榮泰懸崖勒馬，避免了一場各方皆輸、反對陣營歡呼的局面！反紫光奇遊團成員許美華批評，行政院處理台肥董座這件事，就是糟透了！要推吳音寧就推到底，不推就一開始就不要推。完全就是普發一萬的翻版。

學者陳方隅則是表示，2018年民進黨在選舉上面全面潰敗的起點，就是二月底莫名其妙地炒作出來的北農案。完完全全是柯文哲市府的鍋，卻由解決亂局的吳音寧來扛，而民進黨完全無力回應各種莫須有的造謠抹黑攻擊，沒有人知道政治攻防的重要性，也沒有人願意扛起為政策路線辯護的大旗，然後就全面潰敗。對手用離譜到極點的謠言都能達成目的。

​現在就是2018的景像重演一次給大家看。陳方隅指出，甚至更糟，從去年到現在，各大政策面向都是如此；包括這個普發一萬現金，在各項重大政策上面，幾乎沒有任何一項是執政者願意出來捍衛自己的政策立場，而白藍就是看你好欺負，這麼弱腳的對手，當然不打白不打。大家一起吃飯睡覺打東東，現在的執政黨就是東東，再不振作起來，接下來就是大家一起「自豪地當中國人」（語出鄭麗文）。

​加油，好嗎？一群弱到爆沒肩膀的決策者，到底是在幹嘛呢？陳方隅也說，為什麼炮火要集中在吳音寧的身上？原因很簡單，她不只具有農業的專業（她當北農總經理的時期，也是菜價最穩定的時期），而且她要挑戰的對象，可是大半世紀以來國民黨在農村的龐大恩庇侍從體系，尤其雲林張家。

我們民主化過程沒有做轉型正義，所以這些黨國體系的遺留在許多領域都還在。陳方隅強調，一天不解決這麼龐大的帝國，就是整天被他們惡搞雞蛋、惡搞青菜、惡搞米、惡搞豬、惡搞疫苗，惡搞各種東西。

