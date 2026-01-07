新聞幕後／營養午餐免費非首創 為何蔣萬安出手就掀波瀾？關鍵在他身分

記者李鴻典／台北報導

台北市長蔣萬安6日在市政會議裁示，今年起國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省新台幣上萬元支出；資深媒體人周玉蔻示警，民進黨參選人小心！別被蔣萬安的營養午餐免費政策打趴⋯⋯資深媒體人王家俊則直言，蔣萬安賣營養午餐，政策宣布時機很重要。人跟論述能力也很重要，這跟蔣萬安2026拚連任當然是掛在一起的。

蔣萬安在市政會議裁示，今年起台北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。（圖／翻攝畫面）

蔣萬安賣營養午餐；王家俊撰文分析，蔣萬安宣布北市國中小營養午餐今年起全面免費，看起來是石破天驚的政策利多。這不是首創，這項福利政策，桃園市早在2023年2月就開始實施。目前全台包括桃園、宜蘭、花蓮、彰化、南投、連江、金門、澎湖及新竹縣，至少有9縣市營養午餐免費；台東縣預計下月上路，苗栗縣同樣9月起實施。

王家俊進一步指出，蔣萬安的宣示，也不代表立刻實施。北市預估，最快新學年、今年9月上路。有趣的是，兩年前桃園實施國中小營養午餐全免，其他幾個縣市也做了這項政策，卻未必有記憶點。因為蔣萬安出手，新北、桃園以外的其他四都還必須被迫回應，分別以財政負擔、恐排擠教育資源等原因審慎評估，暫未跟進。

「因為政策宣布時機很重要。人跟論述能力也很重要。這跟蔣萬安2026拚連任當然是掛在一起的」。王家俊提到，因為蔣萬安賣的是蔣家之後、三寶爸、政壇明星、添政治柴火以外的人設。賣的是接續北市首創生生喝鮮乳的政策執行力，銜接雙城論壇兩岸光芒、細膩回歸市政，以及台北市的領頭羊地位。

蔣萬安行銷北市國中小營養午餐全免政策的手路，不只鎖定回頭客、也開發新客源：爭取淺綠、中間選民、中產階級家庭支持。必須有明確定位，讓顧客覺得物有所值。能吸引市場注意力，讓品牌重新與消費者對話，同時滿足多樣化需求。而不是把東西丟出去就算了。

王家俊說，政策不分政黨、無論新舊。賣得好，賣得出去的，就是好產品。能替蔣萬安加分的，就是好政策。

