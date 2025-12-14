新聞幕後／牙籤撐大象？國安基金擴增1兆？ 「5」大亂鬥一次看

財經中心／師瑞德報導

台股從當年的萬點天險，一路奔向兩萬、甚至上看三萬點的歷史高點，市值更是翻倍飆升至逼近97兆元大關。然而，守護這座龐大資本市場的「國安基金」，手中的護盤銀彈卻仍停留在20年前的5,000億元規格。面對這場「牙籤撐大象」的懸殊比例，上週的立法院財政委員會上演了一場罕見的朝野大亂鬥。

這場關於國安基金是否該從5,000億擴編至一兆、甚至兩兆元的攻防戰，不僅逼出了財政部官員坦承過去護盤只能「省著用」的辛酸，更讓朝野立委在「擴大規模安定民心」與「70億利息黑洞」之間，展開了激烈的唇槍舌戰。

攻防一：市值的幾何級數增長 vs. 原地踏步的銀彈

「這不是危言聳聽，而是客觀數據的落差。」民進黨立委李坤城率先發難，他攤開數據指出，民國89年國安基金成立時，台股市值僅9.2兆元，如今已飆升至97兆元，成長超過10倍。他更舉例，光是今年4月9日後，外資累計賣超就達3,940億元，遠超過國安基金現有的2,000億元銀行借款額度。「外資提款機的流速這麼快，我們的水龍頭卻還這麼小？」

民進黨立委鍾佳濱隨即補刀，形容這是一場不對稱的戰爭。他指出，外資持有比例已從低點攀升至38%，日均交易量暴增至4,500億元。「賭盤要夠硬，口袋就要夠深，」鍾佳濱警告，若遭遇真正的大型金融風暴，現有規模恐只是杯水車薪。

國民黨立委羅明才的胃口更大，他直言5,000億根本不夠看，主張應修法擴編至「2兆元」，展現政府做多決心，「這樣台股馬上就會飛越三萬點」。

面對立委的焦慮，身兼國安基金執行秘書的財政部次長阮清華在備詢台吐露心聲。他坦言，過去因為額度有限，護盤時確實是在「省著用」，主要採取點火策略來穩定信心。阮清華強調，雖然過去績效不錯，但面對市場量體劇增，若能修法提高上限，國安基金的防禦能力與底氣自然更充足，對擴編持正面態度。

攻防二：歷史數據的打臉 vs. 備而不用

然而，擴編真的就是萬靈丹？國民黨立委賴士葆跳出來擔任「煞車皮」，他引用冷冰冰的歷史數據，狠狠澆了擴編派一盆冷水。

「歷史上只有一次，國安基金動用超過1,000億元！」賴士葆質疑，國安基金過去八次進場，絕大多數時候動用的金額連現有額度的五分之一都不到。他痛批，既然現有的5,000億元在實務上根本「用不完」，為何還要修法加碼？這充其量只是買一個「心理安慰劑」，缺乏實質必要性。

針對賴士葆的質疑，阮清華解釋，國安基金成立至今已久，當前的台股市場規模、外資佔比與當年已大不相同，波動風險也隨之增加。他認為，雖然過去動用金額不大，但在新環境下，相關機制確實有檢討空間，不能僅看過去的數據就論定未來夠用。

攻防三：70億利息黑洞與擔保品斷鏈危機

賴士葆的反對理由，不僅是歷史經驗，更有一筆沈重的帳。「擴編一兆元，光是利息一年就要燒掉70幾億！」他警告，即便備而不用，為了維持龐大的銀行借款額度，相關的資金調度成本與承諾費將是國庫的沈重負擔。

這一點，連民進黨立委郭國文也表達了務實的擔憂。郭國文分析，若大幅擴充規模，推算下來一年恐需支付高達70多億元的利息，呼籲財政部必須精算。

對此，財政部長莊翠雲與阮清華急忙澄清，強調國安基金的運作機制是「有借款才需付息」，若只是提高額度但備而不用，並不會產生巨額的利息支出。莊翠雲強調，不能用「借滿一兆元」來假設利息成本，以免造成外界誤解。

但國民黨立委林德福隨即拋出一個更具殺傷力的技術性問題：「擔保品」。

「如果要借7,000億元甚至更多，政府手上有這麼多股票可以抵押嗎？」林德福引用法規指出，國安基金借款需以「國庫持有的股票」為擔保。他質疑，若規模暴增，政府手中是否有足夠的台積電、兆豐金等績優股可供抵押？若擔保不足，將導致提供資金的公股銀行風險飆升。對此技術難題，財政部方面則表示會再盤點國庫持股狀況，並審慎評估對公股銀行的影響。

攻防四：660億獲利的去向：救健保還是滾雪球？

除了規模之爭，國安基金歷年來的「獲利」也成為立委眼中的肥肉。根據阮清華證實，國安基金歷次進場績效斐然，累計獲利高達新台幣660億元（含未實現損益）。

「這660億元，是不是可以拿來補貼長照或健保？」郭國文拋出震撼彈，主張國安基金是在市場恐慌時運用國家資源介入，賺到的是屬於全民的「機會財」，應挹注於社福缺口。

羅明才則提出截然不同的「資本主義」觀點。他建議「不要全部繳庫」，應將獲利的一半留在基金內「滾雪球」，讓本金自我壯大，減少未來對財政借款的依賴。「如果你們當年買的台積電一張都不賣，現在獲利更是天文數字！」羅明才的惋惜，反映出對國安基金操作靈活度的期待。

對於把股市獲利拿來補貼健保的創新提議，財政部官員態度相對保留。阮清華表示，國安基金的首要任務仍是維持金融穩定，至於獲利盈餘的運用方式若要調整，涉及相關法規與財政紀律，承諾會將郭委員的建議「帶回委員會內部研議」。

攻防五：緊箍咒該不該拆？

最後的戰場在於「進場時機」。郭國文強烈主張修法刪除現行條例中的「四大情境」限制（如國內外重大事件、資金大幅移動等）。他直言，「真正的股災往往在多頭時猝不及防地發生，若還要等符合四大情境，早就來不及了。」他主張「去條框化」，將決策權回歸專業委員會。

然而，這也引發了對於決策過於主觀的擔憂。賴士葆等人雖未明確反對鬆綁，但對於在股市高點時討論擴權與擴編，仍抱持高度警戒。

針對是否刪除進場限制，阮清華表示，現行機制確實在某些突發狀況下會有時間差，對於立委希望能增加決策彈性的方向表示尊重，也認同在市場規模擴大下，機制確有檢討空間。

一場財委會質詢，從市值的數學題，演變成利息的會計題，最後昇華為獲利分配的政治題。隨著台股結構的質變，國安基金這支國家隊的轉型已勢在必行，但在「擴大規模安定民心」與「看緊荷包避免浪費」之間，朝野立委的激烈交鋒，才正要開始。

台股百兆時代，國安基金該不該擴編至一兆？日前立院財委會上演激辯！綠委憂護盤銀彈「省著用」擋不住外資提款，羅明才更喊加碼至2兆攻3萬點；賴士葆則驚爆擴編恐年燒70億利息。另660億護盤獲利，郭國文喊話挹注健保長照，引發朝野激烈攻防。（AI製圖，此為模擬情境）

