新聞幕後／犧牲感恩節休假 Netflix每天開會搶親華納成功
串流平台巨頭Netflix（網飛）5日宣布，以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）電影電視及串流事業部門，震撼全球。路透社6日獨家報導交易案幕後過程，勢在必得的Netflix團隊，為這項交易案放棄感恩節休假，每天開會，終於以最佳報價「搶親成功」，擊退對手派拉蒙。
Netflix無心插柳柳成蔭？
熟悉這項交易的消息人士告訴路透社，Netflix原本只打算進行業務調查，結果卻意外促成近10年來規模最大的媒體交易之一，並有望重塑全球娛樂產業版圖。
儘管Netflix在今年10月前仍公開淡化收購大型好萊塢製片廠的傳聞，但華納兄弟探索於10月21日啟動競價程序，且已拒絕派拉蒙（Paramount）旗下媒體公司天空之舞（Skydance）三度「不請自來」主動提出的收購提案後，Netflix正式投入搶親大戰。
天空之舞執行長大衛艾里森（David Ellison），是知名軟體公司甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）的兒子，他對於華納兄弟探索集團早就展現高度興趣。
路透社採訪7位顧問及高層主管，曝光Netflix的行動計畫及華納兄弟董事會的內部討論過程。
決心收購的主因之一：2家業務具互補性
消息人士表示，Netflix高層原本只是基於商業好奇心接觸華納業務，但很快便意識到，華納的價值並不僅止於其百年累積的龐大影視片庫。
對串流平台而言，片庫內容至關重要，多達八成的觀看時數來自過往電影與節目。
不只如此，華納兄弟的事業單位，尤其是院線發行及宣傳部門與製片業務，與Netflix具有互補性。熟悉內情人士說，HBO Max串流服務亦將受惠於Netflix多年來在串流領域累積的經驗，加速HBO的成長。
另一位了解內情的消息來源表示，Netflix真正開始認真考慮收購華納製片與串流資產，是在華納兄弟探索今年6月宣布將分拆為兩家上市公司後。該項分拆計畫將把仍具現金收益但日漸衰退的有線電視頻道，與華納兄弟影視製作體系、HBO與HBO Max等資產分離。
今年秋季，交易談判明顯加速，Netflix與派拉蒙及NBC環球（NBCUniversal）母公司康卡斯特（Comcast）展開爭奪戰。
吃緊弄破碗？派拉蒙高報價反令華納質疑資金來源
華納兄弟探索在10月啟動競價程序前，派拉蒙早於9月就提出第一份報價，之後兩度提高價碼。熟悉派拉蒙策略者指出，派拉蒙急於搶先在華納分拆完成前提出收購，希望避免日後難以整合傳統電視業務，而且派拉蒙也擔心Netflix出價更高而失去機會。
同一時間，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）向華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）建議，應逆轉原定的分拆順序，先處分Discovery Global旗下的有線電視資產，如此一來，可保留轉售工作室、串流與內容業務的彈性，而顧問也相信這些資產將引起市場高度興趣。
過去兩個月來，Netflix的執行團隊與其顧問，包括投資銀行美馳集團（Moelis & Company）、富國銀行（Wells Fargo）及世達律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom），每天早上固定開會，並在感恩節假期期間連日開會，準備於12月1日前提出正式報價。
華納兄弟董事會則在做出最終決定前，連續8天每日開會，最後於4日收到Netflix提出的最終方案。熟悉討論內容的消息人士表示，該提案是唯一完整且具約束力的正式報價。
華納兄弟董事會偏好Netflix的方案，因可立即帶來實質效益。康卡斯特則提議把自家娛樂部門與華納兄弟探索合併，打造可與迪士尼（Walt Disney）匹敵的巨型媒體集團，但消息人士說，該項整合至少需耗時數年才能落實。
消息人士又透露，儘管派拉蒙在最後一天將整家公司報價提高至每股30美元，總市值達780億美元，超過Netflix的最終報價，但華納董事會質疑其資金來源。
決勝關鍵：58億美元的「分手費」保障
Netflix為了讓華納相信他們能通過預期相當嚴格的監管審查，提出金額高達58億美元的「解約分手費」，為併購史上最大規模之一，顯示Netflix對交易案過關信心十足。有消息人士形容：「沒有人會輕易把60億美元點火燒掉，除非他篤定自己會成功。」
直到4日深夜，Netflix接獲報價獲選的通知時，線上視訊會議爆出掌聲與歡呼。有Netflix主管事後坦言，成交前他心中認為成功機率只有五成。
涉及這項交易案的各家公司皆拒絕置評。
更多太報報導
好久不見！法第一夫人訪成都貓熊基地 與「教子」相見歡
美不建議新生兒施打B肝疫苗 川普：向先進國家看齊
超不愛應酬！高市早苗上任46天首度外出聚餐 自民黨高層「盼多舉辦」
其他人也在看
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 82
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 13
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
野生朴寶劍買肉燥飯！撞見男神現身庶民名店 一早愛河畔慢跑又被捕獲
2025 AAA（Asia Artist Awards）在高雄登場前夕，韓國人氣演員朴寶劍突然「野生現蹤」在地小吃店，再度印證他暖心又接地氣的本色。一名網友昨（5）日晚間外出覓食，在排隊購買知名肉燥飯時，意外撞見朴寶劍就在店外壁邊停留，讓他當場愣住，直呼：「這種機率比中樂透還扯！」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 9
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 4
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 1 天前 ・ 69
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 7 小時前 ・ 57
邱澤、許瑋甯婚宴賓客穿搭！藍心湄拎愛馬仕、陳美鳳拿Loro Piana，關穎香奈兒包低調吸睛
許瑋甯和邱澤的婚宴在周五於臺北文華東方酒店補辦，在演藝圈有著好人緣的他們，圈內好友們也紛紛到場祝福，出席名單更是華麗到被形容是直逼三金等級！而藝人們去吃喜酒都怎麼穿？參加婚禮拿什麼包包？現在就來看看吧女人我最大 ・ 1 天前 ・ 7
迪麗熱巴因戲減重久病不癒！疑替身曝光畫面怪異 網：妳哪位？
迪麗熱巴主演的新戲《梟起青壤》剛開播就在網路掀起兩大討論，一是她的身體疑似過度透支，二是近期流出的「假人替身」畫面引發外界好奇，讓整部劇更加話題十足。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
女兒妮妮疑遭霸凌！「那對夫妻」Kim出手不忍了：會陪她一起面對
人氣網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim以幽默、真實不做作的家庭日常深受粉絲喜愛，經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動，累積大批忠實觀眾。3日Kim在臉書貼出與11歲女兒妮妮的溫馨合照，看似日常紀錄，文中卻吐露近期家中面臨的「學校問題」，讓不少家長粉絲深感共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 23
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊
鮑正芳認斷聯女兒逾20年「內幕曝光」 親揭兒子喜訊EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
瓊瑤女神失智忘記丈夫...尪懇求「整回18歲」喚初戀悸動 全場鼻酸
台灣首部整形外科醫療影集《整形過後》，今（5）日起將陸續釋出6支「人性議題篇」預告，聚焦六段真實又刺痛人心的故事。從外貌焦慮、失智之愛、窒息關係、性別認同到身體自主，每個角色的選擇都不只是為了變美，直面現代社會最真實的困境。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
IU忍痛拒「心愛1台味」 打卡甜喊：愛台灣粉絲！
娛樂中心／江姿儀報導南韓頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards）今年（2025年）首度移師台灣舉辦，將於今（6日）、明（7日）兩天在高雄世運主場館盛大登場。昨（5日）張員瑛、潤娥、朴寶劍等多位韓星陸續抵達高雄小港機場，連台籍藝人葉舒華也回台主持盛典，現場湧入大批粉絲，為一睹偶像風采擠爆機場。其中，人氣女星IU抵台對著熱情粉絲比愛心，還在IG發限動告白「愛台灣粉絲」。民視 ・ 5 小時前 ・ 5
獨家／李國超高欣欣婚宴前心情曝光「興趣不同」甜喊：我不能沒有她啦！
華人演藝圈知名演員李國超與高欣欣，愛情長跑20年、在登記結婚之後，要補婚宴與大家分享喜悅了。兩人婚宴訂在2025年12月12日台北維多利亞酒店。婚宴前，李國超接受《三立新聞網》獨家訪問，他爆笑說：「我們興趣不一樣啦，但深愛彼此，我已經不能沒有她，我會天天把欣欣寵愛的像小公主，疼她、愛她、讓她跳國標舞、燒好菜給她吃。」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2
0050換股「四進四出」刪這4檔、列入南亞科
[NOWnews今日新聞]規模已達9987億元的、接近兆元級的台股國民ETF元大台灣50（0050），追蹤指數「富時臺灣50指數」今（5）日公布第四次成分股定期審核結果，此次調整「四進四出」並展現強烈...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 發起對話
營建族群倒一片！中工挫逾2% 分析師續看空
營建類股今（5）日普遍承壓，類股跌幅約落在0.3%至0.5%之間，其中中工（2515）下跌2.5%、國產（2504）跌逾1.7%。啟發投顧分析師白易弘表示，營建股仍籠罩在第七波信用管制陰影下，成交量萎縮、資金動能平淡，整體格局持續偏空震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
晚年不交朋友，也不串門子？人生下半場的高級活法：不合群也可以
朋友是一生中的寶貴財富，然而，年老後的朋友不求多，應結交能自在相處的夥伴。洪建全基金會創辦人簡靜惠，退休後有豐富的人生計畫待開，然而，一場中風導致她的右半邊肢體失去知覺，於是她學著與病同行，與身體對話。簡靜惠於《面對老，我有備而來》一書中，分享自己的生命淬鍊，帶領讀者思考：年老後要坐著哀嘆？還是做好準備，迎接新的可能？以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
F4真的變F3了！無預警發新歌MV 周杰倫、阿信超夢幻組合讓粉絲嗨翻
F4今年7月登上五月天大巨蛋演唱會合體，勾起許多粉絲過往回憶，原本傳出F4要準備新專輯跟巡演等規劃，但朱孝天「大嘴巴」而因此喊卡。先前《鏡報》獨家報導，F4將會變成F3形式推出新歌，昨（5）日相信音樂無預警發布〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，再搭配上天王周杰倫及天團五月天阿信共5人一起合唱，再度讓眾多粉絲嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 6