新聞幕後／犧牲感恩節休假 Netflix每天開會搶親華納成功

串流平台Netflix於12月5日宣布收購華納兄弟探索旗下影視及串流事業部門。路透社



串流平台巨頭Netflix（網飛）5日宣布，以720億美元收購華納兄弟探索（WBD）電影電視及串流事業部門，震撼全球。路透社6日獨家報導交易案幕後過程，勢在必得的Netflix團隊，為這項交易案放棄感恩節休假，每天開會，終於以最佳報價「搶親成功」，擊退對手派拉蒙。

Netflix無心插柳柳成蔭？

熟悉這項交易的消息人士告訴路透社，Netflix原本只打算進行業務調查，結果卻意外促成近10年來規模最大的媒體交易之一，並有望重塑全球娛樂產業版圖。

廣告 廣告

儘管Netflix在今年10月前仍公開淡化收購大型好萊塢製片廠的傳聞，但華納兄弟探索於10月21日啟動競價程序，且已拒絕派拉蒙（Paramount）旗下媒體公司天空之舞（Skydance）三度「不請自來」主動提出的收購提案後，Netflix正式投入搶親大戰。

天空之舞執行長大衛艾里森（David Ellison），是知名軟體公司甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）的兒子，他對於華納兄弟探索集團早就展現高度興趣。

路透社採訪7位顧問及高層主管，曝光Netflix的行動計畫及華納兄弟董事會的內部討論過程。

決心收購的主因之一：2家業務具互補性

消息人士表示，Netflix高層原本只是基於商業好奇心接觸華納業務，但很快便意識到，華納的價值並不僅止於其百年累積的龐大影視片庫。

對串流平台而言，片庫內容至關重要，多達八成的觀看時數來自過往電影與節目。

不只如此，華納兄弟的事業單位，尤其是院線發行及宣傳部門與製片業務，與Netflix具有互補性。熟悉內情人士說，HBO Max串流服務亦將受惠於Netflix多年來在串流領域累積的經驗，加速HBO的成長。

另一位了解內情的消息來源表示，Netflix真正開始認真考慮收購華納製片與串流資產，是在華納兄弟探索今年6月宣布將分拆為兩家上市公司後。該項分拆計畫將把仍具現金收益但日漸衰退的有線電視頻道，與華納兄弟影視製作體系、HBO與HBO Max等資產分離。

今年秋季，交易談判明顯加速，Netflix與派拉蒙及NBC環球（NBCUniversal）母公司康卡斯特（Comcast）展開爭奪戰。

吃緊弄破碗？派拉蒙高報價反令華納質疑資金來源

華納兄弟探索在10月啟動競價程序前，派拉蒙早於9月就提出第一份報價，之後兩度提高價碼。熟悉派拉蒙策略者指出，派拉蒙急於搶先在華納分拆完成前提出收購，希望避免日後難以整合傳統電視業務，而且派拉蒙也擔心Netflix出價更高而失去機會。

同一時間，摩根大通（JPMorgan Chase & Co）向華納兄弟探索執行長札斯拉夫（David Zaslav）建議，應逆轉原定的分拆順序，先處分Discovery Global旗下的有線電視資產，如此一來，可保留轉售工作室、串流與內容業務的彈性，而顧問也相信這些資產將引起市場高度興趣。

過去兩個月來，Netflix的執行團隊與其顧問，包括投資銀行美馳集團（Moelis & Company）、富國銀行（Wells Fargo）及世達律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom），每天早上固定開會，並在感恩節假期期間連日開會，準備於12月1日前提出正式報價。

華納兄弟董事會則在做出最終決定前，連續8天每日開會，最後於4日收到Netflix提出的最終方案。熟悉討論內容的消息人士表示，該提案是唯一完整且具約束力的正式報價。

華納兄弟董事會偏好Netflix的方案，因可立即帶來實質效益。康卡斯特則提議把自家娛樂部門與華納兄弟探索合併，打造可與迪士尼（Walt Disney）匹敵的巨型媒體集團，但消息人士說，該項整合至少需耗時數年才能落實。

消息人士又透露，儘管派拉蒙在最後一天將整家公司報價提高至每股30美元，總市值達780億美元，超過Netflix的最終報價，但華納董事會質疑其資金來源。

決勝關鍵：58億美元的「分手費」保障

Netflix為了讓華納相信他們能通過預期相當嚴格的監管審查，提出金額高達58億美元的「解約分手費」，為併購史上最大規模之一，顯示Netflix對交易案過關信心十足。有消息人士形容：「沒有人會輕易把60億美元點火燒掉，除非他篤定自己會成功。」

直到4日深夜，Netflix接獲報價獲選的通知時，線上視訊會議爆出掌聲與歡呼。有Netflix主管事後坦言，成交前他心中認為成功機率只有五成。

涉及這項交易案的各家公司皆拒絕置評。

更多太報報導

好久不見！法第一夫人訪成都貓熊基地 與「教子」相見歡

美不建議新生兒施打B肝疫苗 川普：向先進國家看齊

超不愛應酬！高市早苗上任46天首度外出聚餐 自民黨高層「盼多舉辦」