新聞幕後／狠甩中、日、韓！全球被川普狂課稅 台灣竟獨享「超低稅率」

財經中心／師瑞德報導

川普重返白宮對全球祭出關稅大棒，台灣竟以僅23%商品被課稅，意外成為「關稅豁免王」，比日韓盟友都低！經濟部長龔明鑫澄清，這不是漏洞，主因是台灣ICT產業太強。但這其實是川普精密的政治算計，用關稅紅利獎勵盟友。（（圖／翻攝自X平台 @lechochretien）

在川普高舉「美國優先」旗幟、重返白宮並對全球揮舞關稅大棒的肅殺氛圍中，台灣意外地成為這場貿易風暴眼裡最特殊的「例外」。當核心盟友日本、韓國，乃至競爭對手中國、越南皆面臨高築的關稅壁壘時，台灣卻以僅 23% 出口商品被課徵新關稅的超低比例，成為美國主要貿易夥伴中極為罕見的「關稅豁免王」。

這種在全球保護主義浪潮下獨善其身的奇特現象，究竟是川普粗糙政策下的意外漏洞，還是一場經過精密計算的地緣政治紅利？

龔明鑫定調：非政策漏洞 ICT產業結構使然

針對美媒揭露的此一現象，經濟部長龔明鑫今日（16日）親上火線回應，定調這並非所謂的政策漏洞，而是反映了台灣產業結構的特殊性。龔明鑫解釋，台灣對美出口產品中，高達七成以上屬於資通訊（ICT）類別。目前美國針對ICT項目援引《貿易擴張法》第232條（以國家安全為由）的調查結果尚未完全出爐，因此現階段相關產品得以豁免。他強調，這是產業樣態導致的結果。

然而，龔明鑫也坦言，232條款對台灣的傳統產業及中小微企業確實造成衝擊，政府未來的談判重點，將放在盡全力為這些受影響的傳統產業爭取調降關稅，「對業者而言每一分錢都至關重要」；至於具備高度全球競爭力的ICT產業，則相對擁有較大的談判空間。

在這層技術性解釋的背後，若從更細部的數據與國際貿易法視角剖析，隱藏著更深層的政治經濟脈絡。川普這波表面上對全球祭出的強硬「對等關稅」，實則更像是一套刻意保留大量後門、方便華府進行政治操作的「關稅工程學」。

精心設計的「漏洞」：是武器也是籌碼

川普於今年 4 月宣布新關稅機制，宣稱要糾正「不公平貿易」。但 8 個月過去，數據顯示這套機制「漏洞百出」。以年度進口數據推算，美國約 1.7 兆美元的進口額完全沒有被新制課稅波及，真正被課稅的僅約 1.6 兆美元，超過一半的進口額順利「鑽過」了關稅牆。對外宣稱的「全面出擊」，實際上成了選擇性的精準開火。

在這套架構下，台灣的數據極為突出。僅 23% 商品被課稅的比例，遠低於日本（26%）、韓國（28%）、歐盟（36%）與英國（32%），更與被課稅超過一半的中國、越南形成強烈對比。台灣約 42% 商品因雙邊協議或特定安排獲豁免（涵蓋電子產品、半導體），另有約 35% 雖受 232 條款規範，但關鍵的半導體尚未被納入加徵範圍。

在白宮的操作上，這絕非單純的技術性例外。川普在行政命令中保留了極大的裁量空間：若某國在經濟與國安上被視為「與美國對齊」，便有機會獲得低稅率或豁免；反之則可能面臨加碼懲罰。例如，白宮先後豁免了關鍵礦物、工業原料及農產品，即被外界視為穩定物價與選民情緒的政治操作。關稅在此已不只是稅率問題，而被轉化為一套「獎勵朋友、懲罰對手」的獎懲制度。

地緣政治下的「盟友排序」

在這個框架下，台灣的「低課稅」特殊性就不只是單純的貿易數字，而是一種強烈的政治訊號。隨著美中科技戰與供應鏈重組持續深化，半導體與關鍵電子產品被美國視為國安核心資產。將台灣ICT相關產品大量排除在新關稅之外，等同於以實際利益回報台灣在供應鏈與民主陣營選擇上的角色。美國正透過關稅設定，在貿易數據之上疊加了一層清晰的「盟友排序」。

「關稅紅利」背後的制度性風險

然而，這種源於地緣政治的「關稅紅利」並非沒有風險。從國際貿易法角度看，川普大量依賴「國安例外」（如 232 條款與 GATT 第 21 條），將原本用於應對戰爭危機的條款，轉化為日常貿易武器，已踩到世界貿易組織（WTO）規則的紅線，嚴重侵蝕了防止保護主義失控的制度防波堤。

對台灣而言，眼前的現實是出口確實躲過了大部分關稅衝擊，享受著來自華府的「選擇性保護」。但更長遠的隱憂在於，這份豁免高度依賴白宮的政治判斷與國安評估，並非建立在穩固、可預期的國際條約之上。一旦未來台海局勢、美國國會政治或全球供應鏈布局出現變化，這份「優惠名單」隨時可能被調整甚至翻轉。

所謂的「漏洞」，其實是預留的操作空間。在國際規則日益鬆動、關稅武器化成為新常態的局勢下，躲過眼前的關稅，並不代表躲過了長期的風險。如何在龔明鑫部長所言「ICT有空間、傳產拚救濟」的策略下，在這套充滿不確定性的獎懲系統中爭取更穩定、可預期的經貿空間，將是台灣接下來最大的考驗。

