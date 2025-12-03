新聞幕後／監管做半套！國際虛幣交易所未納管 打詐斷鏈失效

財經中心／師瑞德報導

金管會核可9家本土VASP業者，台灣虛擬貨幣監管正式邁入合規元年；但逾8成交易仍流向未納管境外交易所，成為防詐與洗錢防制破口。專家呼籲應推動跨境合作與國際平台納管，補齊監理缺口，打造更安全有序的幣圈生態。（示意圖／PIXABAY）

防堵詐騙集團透過虛擬貨幣洗錢，絕對是台灣當今社會務必除之而後快的重點任務之一，隨著金管會核可9家本土虛擬通貨業者（VASP），並與刑事局等主管機關共同群策群力之下，逐漸有了些成效；但是，還有更大的一塊漏洞仍未補強：國際交易所多未納管，導致打詐與跨境凍結失靈，執法實務面臨巨大落差。

「透露一個違反直覺的數據趨勢......」台灣虛擬資產反洗錢協會理事長簡書永受訪時直言，「隨著詐騙案件量攀升，執法單位向交易所調閱資料的請求量應同步增加，但以某國際大型交易所為例，往年來自台灣的調閱請求一年可達兩千件以上，今年截至10月卻呈現下降趨勢，甚至未必能突破往年水準。」

跨境凍結失靈 八成交易落在監理死角

當前案件數雖持續攀升，但跨境請求反而減少，簡書永分析，這反映出調查現實的困境。他指出，詐騙金流常見模式是「在台收取法幣，再轉為加密貨幣打入境外帳戶」。然而，由於多數境外交易所尚未納入監管架構，對警方調查並不具備法遵義務，因此當警方追查資金流向時，往往難以獲得協助。相較之下，已納管的交易所能提供較完整的資料配合，自然成為警方優先排查的對象，久而久之，跨境請求也就相對減少。



目前金管會透過洗錢防制法遵聲明，核可了9家本土業者，但簡書永強調，VASP這份名單並未反映真實的市場樣貌。據業界估計，台灣有高達七到八成的用戶流量與交易量，都集中在未落地、未納管的國際交易所。「這意味著我們耗費大量行政資源管轄的，僅是市場的10%到20%，而剩下80%的金流去向，卻處於監理的灰色地帶。」、「我們管了兩成的流量，卻放生了八成的主戰場，這就是打詐最大的破口。」

本土平台起步艱難 境外交易仍占主流

今年算是台灣正式開放官方認可的虛擬貨幣交易所元年，包括MaiCoin、Bitopro等9家業者，正式落地VASP登記制，標誌台灣虛擬資產監管邁向合規新階段，強調KYC反洗錢與權益保障，讓本土平台從「灰色地帶」轉正。

然而，對於官方的開放固然要給予正面肯定，但仍有諸多實務層面需進一步修正與補強。

首先要面對的第一個現實的問題：「除了核准落地的那9家VASP之外，該用什麼樣的態度面對境外交易所？」

根據《三立新聞網》記者實際訪查顯示，台灣幣圈逾8成交易仍湧向Binance、OKX等境外龍頭，為何官方認可，看似相對更加「有保障」的本土平台拼不過呢？答案很簡單，但對幣圈來說，這9家平台還在「起步階段」：幣種有限，多數只推BTC、ETH等主流，少有DeFi token或小眾山寨幣、交易對不全、衍生品，如期貨、槓桿幾乎空白；更重要的是，金管會禁現金交易，只允許銀行轉帳，常見出金、入金卡關，讓資金調度困難。

另外，根據遠見雜誌的調查顯示，國內虛擬貨幣交易者在挑選平台時，最重視的是安全保障（66%）、交易流動性深度（48%）、台幣出入金服務（43%），以及平台的知名度及影響力（41%），可進而推測，投資者認為國際平台較能滿足其需求，且具有相當信任基礎。

境外平台納管勢在必行

這一波 VASP 制度的上路，無疑是台灣虛擬資產監理的重要里程碑，但也揭示出制度與實務之間的落差。當監理機制尚在摸索、法規尚未完善時，市場自然會選擇熟悉且便利的管道進行操作。這不是單純的「守法 vs 違法」的問題，而是法規設計是否貼近實際需求、是否能提供足夠誘因與競爭力的挑戰。因此，如何在保障投資人安全、穩健發展產業與維持國際競爭力之間取得平衡，將考驗政府與產業界的智慧。

簡書永直指重點：「真實的洗錢路徑往往是資金經過層層轉手，最終匯入流動性佳的境外大所，若這些終端平台不在聯防網絡內，執法單位根本無法執行即時凍結。」此議題也在立法院引發關注，包括黃珊珊等多位立委質詢指出，政府應採取務實態度，不應假裝那八成的境外交易不存在，若不納管承載主要金流的國際平台，所謂的「金融反詐聯防機制」將形同虛設。

實務落差成未來關鍵考驗

簡書永強調，納管國際平台並非為其背書，而是為了「爭取執法籌碼」與「消費者保護」。他以FTX倒閉事件為例，當時全球投資人損失慘重，唯獨FTX日本分公司因受日本金融廳嚴格監管、資產隔離，讓日本用戶能迅速取回資產，未陷入漫長訴訟。「這就是納管的價值，讓國際業者在台有法遵義務，台灣用戶才有保障。」

對此，金管會主委彭金隆坦言，投資人透過網路至境外平台交易，因不在我國管轄範圍，目前確實難以直接監理，這是各國共同面臨的挑戰。他指出，未來專法子法將加入「國際合作」條款，預留跨境監理與執法合作的空間。彭金隆強調，現行登記制並未排除境外業者，若國際平台願在台設立公司並遵循法規，金管會皆表歡迎，並無刻意阻擋。

台灣虛擬資產監理邁出重要第一步，VASP登記制度確立了合規基礎，但也揭示出制度與現實間的巨大落差。境外交易平台憑藉產品豐富、操作便捷、流動性高，仍吸引絕大多數用戶，成為現行監理盲區。若無法納入這些主流交易所，打詐、防洗錢與投資人保護都將難以落實。唯有正視產業現況、推動跨境合作與制度升級，才能真正打造一個安全、有競爭力的加密貨幣生態。

