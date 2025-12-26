新聞幕後／盤點黃仁勳蛇年 輝達帝國才初具規模？

財經中心／廖珪如報導

隨生成式AI崛起，靠GPU身價水漲船高的輝達執行長黃仁勳，這一兩年依舊謙遜地說輝達事實上是家小公司，隨時都在工作的他，永遠擔心輝達會重演重押CUDA生態系時的破產時刻，也因此在黃仁勳身上，你不會看到他和Meta創辦人一樣同為富豪，祖克柏卻會在南半球買下小島享樂，相反地，隨輝達2025年市值創下美國歷史新高，黃仁勳反而更賣力的工作，就像科技巨頭中最忙的超級業務員。

原因很簡單，輝達已不再只能專注於GPU發展，黃仁勳需要的是，原本的客戶怎樣可以更依賴輝達生態系，更甚者輝達今年更算是重新開張。從12月24日的消息看起，輝達與 AI 晶片新創公司 Groq Inc. 達成一項涉及 200 億美元的技術授權與人才轉移協議。根據協議條款，輝達將獲得 Groq 核心的語言處理單元（LPU）技術授權，且原 Groq 執行長 Jonathan Ross 將帶領核心工程團隊加入輝達。這項交易是輝達擴張AI推論市場布局的重要里程碑。

強化全棧基礎設施佈局

2025 年，輝達透過一系列資本動作強化其在 AI 供應鏈的控制力。除了入股英特爾（Intel）代工服務獨立實體外，輝達於 12 月初收購了 SchedMD，正式掌握全球主流運算排程軟體 Slurm 的開發主導權。加上 9 月與諾基亞（Nokia）針對 AI-RAN 達成的戰略合作，還有入主Open AI的戰略合作等，輝達正從單純的晶片供應商，轉向涵蓋硬體、排程軟體及無線通訊標準的全棧基礎設施商。

推論市場的防禦性戰略

隨著生成式 AI 進入商業化階段，推論市場的競爭熱度已超過模型訓練。Google (TPU v6)、AWS (Trainium3) 及 Meta (MTIA Next) 等雲端巨頭正加速研發自研晶片，目標是減少對輝達 GPU 的依賴。輝達剛剛合作的Groq 的 LPU 技術以低延遲與高吞吐量著稱。此次黃仁勳透過 200 億美元的授權協議，旨在將 Groq 領先的推論技術整合至其數據中心解決方案中，藉此應對來自雲端服務提供商（CSP）自研晶片的挑戰。

採取「技術授權與人才收編」模式

本次交易採取非獨家授權與人才收編（Acqui-hire）模式，而非全資併購。這種結構能讓 Groq 的雲端業務維持獨立運作，同時讓輝達在獲取關鍵技術與人才的過程中，符合當前反壟斷監管機構對大規模半導體收購案的審查趨勢。此外，輝達持續透過 GB200/GB300 系列平台推動機架級液冷規格與 NVLink 互聯標準。結合 Nemotron-3 模型與代理型 AI（Agentic AI）工具的發布，輝達已建立起從底層能源規格、硬體架構到軟體應用層的完整技術標準。

整合高效能排程器 鞏固輝達帝國算力

隨著 Groq 核心技術的加入，輝達進一步鞏固了其在推論運算領域的技術壁壘。儘管各大科技公司持續投入自研晶片，但輝達透過整合高效能排程器、液冷物理標準與領先的推論架構，正持續擴大其在 AI 算力市場的事實標準。

