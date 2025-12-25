新聞幕後／穩定幣不能收？專家點破台灣「金流死穴」

財經中心／師瑞德報導

台灣自詡科技島，企業想做生意竟得繞地球一圈去「巴西」結帳！全因國內穩定幣法規卡關，跟不上2026年AI代理人需即時支付的趨勢。KPMG安侯法律事務所示警，若政府再不開放實驗場域，龐大金流將被迫流向海外，台灣恐錯失千億商機。（AI製圖）

自詡為科技島的台灣，竟然發生企業想做生意，卻得繞地球一圈去「巴西」結帳的荒謬怪象？KPMG安侯法律事務所合夥律師鍾典晏在最新的研討會中拋出震撼彈，他語重心長地表示，隨著全球數位資產浪潮來襲，台灣因為法規對「穩定幣」的限制太多，導致許多企業即便有生意做，卻不敢在台灣進行金流結算。

台灣法規慢半拍 錢流被迫流向巴西

結果是什麼？就是「肥水全落外人田」。鍾典晏透露，許多台灣客戶為了使用穩定幣支付，最後只能被迫選擇在境外、甚至遠到南美洲的巴西去完成資金結算。他強調，這意味著原本應該留在台灣的龐大金流，只因為法規跟不上科技的速度，正一點一滴地流向國外。鍾典晏呼籲，政府不能只會防弊，更要趕快開放「實驗場域」，讓企業把從發行、風控到繳稅的流程走一遍，否則在這場新世紀的金融戰役中，台灣恐怕只能站在旁邊看戲。

AI跑得比銀行快 沒「錢包」怎麼辦？

為什麼企業急著要用穩定幣？鍾典晏解釋，這背後的推手正是發展神速的AI。他分析，AI做決策只需要幾毫秒，但傳統銀行的匯款轉帳可能要等上兩天（T+2）。這就像是開著法拉利在塞車的市區送貨，效率完全被卡死。

為瞭解決這個「時差」，Web3技術成為了關鍵救星。他表示，未來的AI代理人將會擁有屬於自己的「數位錢包」和「數位身分」。透過區塊鏈技術，AI可以在完成任務的瞬間，直接用「穩定幣」付錢給對方，不需要經過層層關卡的銀行審核。這將是人類歷史上第一次，機器與機器之間可以自己做生意、自己結帳，而台灣若不開放穩定幣，就等於切斷了這條未來的高速公路。

從「陪聊」變「管家」 AI竟然會自己買鋼材？

這場變革來得比想像中快，鍾典晏指出，2026年將是關鍵分水嶺。過去大家熟悉的ChatGPT像是一個「陪聊」對象，你問一句、它答一句；但未來，AI將進化成你的「數位代理人」。這就像是從被動的秘書，變成了主動出擊的超級業務員。它不只能幫你寫程式，還能像個指揮家一樣，同時調度好幾個AI分身去完成任務。

他生動地描述了一個場景：未來企業的採購可能全權交給AI處理，它會24小時監控全球原物料價格。但風險也隨之而來，如果沒有設定好「防護欄」，這個不知疲倦的AI員工可能會因為判斷失誤，在半夜突然幫公司下單買了5萬噸的鋼材！鍾典晏強調，這就是為什麼現在企業界除了急著打通金流，也急著討論「科技治理」，因為AI一旦做錯事，那可是災難級的後果，而不僅僅是說錯話這麼簡單。

