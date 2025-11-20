新聞幕後／空服員之死撼動鐵血長榮 洪申翰拆彈30天紀錄

財經中心／廖珪如報導

勞動部長洪申翰在長榮空服員之死後，透過一路溝通、折衝、說服、民調等多方傾聽，改寫職場請假文化。（圖／資料照）

長榮空服員之死的新聞沸騰了整整一個月，11月20日調查案公布後，社運出身的勞動部長洪申翰，改寫了長榮航空的請假格局，勞工一年內請普通傷病假日數未超過十日者，雇主不得因勞工請普通傷病假而為不利之處分，台灣勞工一年內請普通傷病假日數未超過10日者，雇主不得不利處分也被寫入法規，明年元旦上路。

素來鐵血治理的長榮公司，在失去了一名空服員的生命後，逐漸緩和下來，與2019年長榮空姐罷工時的強硬態度，出現了鮮明對比。此次洪申翰要在所轄範疇與交通部重疊、尊重上市公司為私人企業有獨立治理判斷及為勞工爭取合理權益、明年1月1日成為新制上路的四大難題中脫身，並非易事。

社會運動出身的勞動部長洪申翰，去年在勞動部謝宜容涉霸凌案時，臨危接下勞動部長一職，化解該案挑起的輿論風暴；一年後，一名長榮航空空服員因企業請假文化不友善，抱病上班，返台就醫後仍在10月10號逝世，引起輿論嘩然，勞方發起白玫瑰運動、長榮高層道歉仍為化解爭議，洪申翰訂下從結構改變不友善請假文化，又保留企業治理邏輯的基調，開始30天旋風打怪。

白玫瑰與鐵血治理的硬碰 部長不捨

消息人士向《三立新聞網》透露，洪申翰10月10日接獲空姐病逝消息後13日上班日隨即指示立刻對長榮航空進行勞檢，14日緊急召開部內會議討論法制化；16日發會議通知請民航局和六家航空公司一起開會，未料就在長榮航空代表要前往勞動部開會（下午四點）前，長榮高層在下午兩點召開一場記者會總經理孫嘉明率高階主管道歉，向家屬以及社會大眾鞠躬致歉，承諾啟動精進措施，而空服部門主管表示說座艙長「有瑕疵」。且向過世員工催繳請假證明是內部疏失，相關言論引發工會系統不滿，在公司門口手持白玫瑰向公司方抗議，雙方僵持不下、拉扯的情緒、對逝者的不捨讓社運出身的洪申翰眼眶泛紅。

而長榮航空在10月31日公告每年度前三天病假，不扣考績，也不計入三個月三天選班、選假、調班資格。取消空服員於旺日、旺旺日請假會加重扣分的規定。空服員於表定特定日期請假會直接禁止三個月選班、選假、調班資格，將改為只有旺旺日（跨年和農曆春節）才禁止三個月選班、選假、調班資格。雖然長榮做出折衝，但工會認為保障病假天數應再提高，且特休應取消所有不利待遇，無論預排申請或臨時申請，但長榮航空均以營運考量暫未同意。眼見雙方衝突又起，他加快並加大對相關人士訪談，並要求職安署在訪談時不能以條列式、非勞動部所轄範疇而不問，而是要以較為社會學訪查的方式還原整起事件，並在內部會議中，逐字檢閱案件報告。

桃園市空服員職業工會、長榮航空企業工會10月15日在立法院前舉行記者會，請立院修法保障員工請假權益、禁止病態的企業文化。（圖／記者李育道攝影）

調整勞檢模式逐字檢閱報告 利基民意

11月7日，勞動部回收向2670勞工發出問卷，並在11月10日召開產、官、學界對談，勞工方喊出雇主一年要有15天、12天、5天等病假且不能有不利處分的不同主張（例如扣考績）；而資方則認為勞動部如果連私人企業內部規定都要介入「國家手伸太長」，且憂心勞工濫用病假。

在這場僵局中，洪申翰最終在看完2千多分問卷後，發現最多勞工反應一年中因生病因素請假最多平均數在10天，形成了此次修法中10天病假的心證，本於民調數據的算法。不少勞工團體對於最後修法為一年10天病假大感意外，勞動部許多單位也議論紛紛，因為他們認為在與資方折衝後，可能會落在7天，這樣不只超出長榮公佈的三天，也與多到15天干預公司治理。

洪申翰同時對不利對待做出釋義，對於雇主認為有濫用病假情事，可以舉證後進行裁決，兼顧勞工權益、尊重企業治理。消息人士透露，洪申翰在會議中說「病假權過去沒有改革的的空間 ，這次我們抓住機會，讓整體各業別勞工的健康權獲得重視」。

桃園市空服員職業工會對勞動部釋義中明列不利對待細項表示肯定。（圖／記者李育道攝影）

結構性改革台灣職場文化 勞團肯定

而戰鬥力超強的桃園市空服員職業工會也發出聲明「勞動部稍早公佈《勞工請假規則》修正條文，雖非直接將『不利處分』的樣態一一列舉在正式條文中，但在第九條之一的立法說明中特別詳述：『第一項所定不利之處分，參酌實務判決、裁決或勞動法令所列不利之處分之態樣，例如解僱、降調、減薪、損害其依法令、契約或習慣上所應享有之權益（例如：優惠機票、排班權）、全勤獎金、考績等，本項之立法目的在避免雇主以其管理權對勞工請病假給予差別對待，而此差別對待造成勞工不敢請病假而帶病上班。』

其中，參考性別平等工作法之條文函工會意見，將『差別對待』列進不利處分，以及參考航空業特殊性質，將影響『優待機票』、『調班權』也列進不利處分，上述兩點，讓勞工和空服員的病假權保障更臻明確，也避免雇主管理權限的無限擴張，是讓空服員感動的地方。」

